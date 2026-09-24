El periodista Ahmed Shobier reveló la verdad sobre las informaciones que circulan en torno a la posibilidad de que jugadores del Pyramids fichen por el Al Ahly durante el próximo periodo.

Los rumores giran en torno a la dupla del Pyramids, Mohanad Lashin y Mahmoud Marei, ya que se ha dicho que ambos van camino del Al Ahly con sus contratos próximos a expirar.

Ahmed Shobier señaló, en declaraciones radiofónicas hoy: ''Se ha hablado mucho de que hay jugadores del Pyramids que van al Al Ahly, y que se acaba con Mohanad Lashin y Mahmoud Marei".

Y añadió: "El Pyramids dijo que el contrato de la dupla con el club finalizará a finales de 2028, es decir, quedan dos años, y se renovará por tres años más".

Shobier completó: "Ziko sigue vinculado hasta 2029, y es bonito que el Pyramids aclarara las cosas para poner fin a la polémica y a todo lo que se dice''.









Shobier pasó a hablar sobre la sanción de la Federación Egipcia de Baloncesto contra el jugador del Al Ahly, Amr Zohran, tras el bochornoso incidente en el partido ante el Al Qanah.

Y dijo: ''Me aseguré por completo de que el Al Ahly aplicó una sanción interna fuerte y grande al jugador, y le pedí a la Federación de Baloncesto que aplicara los reglamentos; nadie está en absoluto en contra de los principios, la ética o el respeto".

Y completó: "Pedimos que esto sea un reglamento y se aplique a todos, y no a un solo jugador dejando a otro; y no dudo ni un instante de que el querido amigo Amr Moseilhy, presidente de la Federación de Baloncesto, aplicará el sistema y los reglamentos a todos".

Y prosiguió: "Amr Zohran cometió un error, sí, cometió un error y mereció el castigo (suspensión de tres meses), y él reconoce el error; me dijeron que se reconcilió con el jugador del Al Qanah; ya sea una grabación con móvil o una grabación del centro de prensa, sea cual sea la conducta, no fue agradable; ya está, recibió una sanción, y la Federación de Baloncesto golpea con mano de hierro para que no piense en volver a hacerlo''.

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