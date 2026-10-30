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Hussein Hamdy
Traducido por

¿Se ganará el favor de Flick? El golpe del Clásico le da un salvavidas a la estrella del Barcelona

H. Flick
A. Balde
Barcelona
Real Madrid
Primera División
X. Espart
Alemania
España

Una oportunidad para reorganizar las cartas

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El jugador Alejandro Baldé dispone de una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su temporada con el Barcelona, después de que la lesión de su joven compañero Xavi Espart, que podría mantenerlo alejado durante más tiempo del previsto, hasta dos meses, durante el Clásico ante el Real Madrid, provocara un cambio en los planes de Hansi Flick respecto al puesto de lateral izquierdo, y abriera la puerta a un nuevo escenario para el defensa español.

Según el diario español «As», Baldé, que prácticamente había quedado fuera de los planes del técnico alemán a lo largo de los últimos meses, tiene ahora una oportunidad para recuperar su sitio y demostrar que merece disponer de más minutos de juego.

Hasta el momento, el jugador solo ha disputado 88 minutos, repartidos en dos partidos de la Liga española ante el Racing de Santander y el Real Madrid, y un partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Paris Saint-Germain.

El lateral izquierdo había desempeñado un papel importante en las filas del Barcelona, pero terminó la temporada pasada relegado en el orden de preferencias por detrás de João Cancelo, y entró en el mercado de fichajes de verano en medio de dudas sobre su futuro con el equipo.

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Surgió la posibilidad de su salida del club catalán, ante el interés de varios equipos de la Premier League inglesa por su situación, pero el jugador decidió continuar en el Barcelona y luchar por recuperar su lugar.

Flick ya había comunicado a su jugador la necesidad de dar un paso adelante, algo que también confirmó en declaraciones públicas, tanto a nivel de rendimiento sobre el terreno de juego como de compromiso con las exigencias del fútbol profesional.

El técnico alemán consideraba que Baldé ya no evolucionaba de la manera requerida, y que tenía un amplio margen de mejora, al margen de sus cualidades físicas y técnicas, que no estaban en entredicho.

La discrepancia entre ambas partes alcanzó su punto álgido antes del inicio del recorrido del Barcelona en la Liga española ante el Elche, después de que Flick decidiera dejar a Baldé fuera de la convocatoria del partido por razones técnicas, en un momento en el que Xavi Espart ocupó el puesto de lateral izquierdo, aprovechando la oportunidad para convencer al técnico alemán de sus capacidades.

Tras nuevas conversaciones entre el técnico y el jugador, la tensión entre ambos disminuyó, y Baldé aceptó el reto de recuperar nuevamente la confianza de Flick. Pero el mensaje del técnico, conocido por su firmeza en sus ideas y convicciones, permaneció sin cambios, ya que insistió en la necesidad de mejorar su nivel y demostrar que está preparado para competir por un puesto de titular, otorgando especial importancia a su comportamiento y compromiso.

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