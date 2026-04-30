¿Se está olvidando el entrenador del Ajax, García, de alguien? «Dicen que merezco más oportunidades»

Abdellah Ouazane concedió una entrevista a De Telegraaf donde habló de su frustrado fichaje por el Real Madrid y de sus opciones en el primer equipo del Ajax.

El verano pasado parecía que daría el salto de Ámsterdam a Madrid tras destacar con Marruecos en un Mundial Sub-20.

«Fue una gran decepción. En ese momento te das cuenta de cómo funciona el mundo del fútbol», afirma sobre el fichaje fallido. No superó el reconocimiento médico y, después, firmó su continuidad en el Ajax.

«Me llovieron las preguntas en redes, apagué el teléfono y me uní al Jong Ajax», concluye el joven de 17 años.

Esta temporada debutó con el primer equipo del Ajax y jugó 26 minutos en la victoria 2-7 sobre el Excelsior Maassluis en la Copa KNVB.

En la Keuken Kampioen Divisie, tras 24 partidos, suma cuatro goles y seis asistencias; destaca su magnífico tanto contra el FC Den Bosch (3-2).

Sin embargo, no ha superado esa cifra de minutos esta temporada. «La gente dice que merezco más oportunidades en el primer equipo, pero para mí es importante rendir con el Jong Ajax. Debo ser el mejor en el campo cada semana», concluye el centrocampista de diecisiete años.