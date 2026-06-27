Se espera una indemnización de la FIFA... Grave lesión de una estrella del Manchester United en el Mundial

El Manchester United aguarda con preocupación los resultados de las pruebas médicas a las que se someterá su centrocampista uruguayo Manuel Ogarti, tras sufrir una lesión grave durante el partido de su selección contra España, que supuso la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y podría suponer una baja prolongada.

La lesión ocurrió cuando el jugador, de 25 años, intentó cortar un balón, Su pie quedó atascado en el césped, se cayó y no pudo levantarse, por lo que lo llevaron en camilla y luego en silla de ruedas. En ese partido España marcó el gol de la victoria que eliminó a la «Celeste».

La lesión complica los planes del United, que esperaba que su participación en el Mundial revalorizara al jugador, cuyo futuro era incierto tras meses sin jugar y la intención del club de venderlo en verano.

Según el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, el club inglés podría recibir unos 6,7 millones de euros si la baja supera los 12 meses por lesión en el ligamento cruzado.

El programa cubre el salario diario (a partir del día 28) con un tope de 139 000 euros semanales, cantidad que cobra el exjugador del Sporting de Lisboa, según «A Bola».

La lesión complica aún más el centro del campo del United, que planeaba fichar a dos o tres mediocampistas.

Ya tenía un acuerdo con Ederson (26 años, Atalanta), pero los reconocimientos médicos se pospusieron por su presencia en el Mundial.

Además, las conversaciones con el West Ham por Matheus Fernandes no han fructificado, mientras el Tottenham también puja por el exjugador del Southampton, lo que dificulta aún más el refuerzo del mediocampo en este mercado.

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