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Los organizadores ultiman los planes para que Estados Unidos acoja la Copa América 2028 y se espera un anuncio oficial próximamente. Será la segunda edición consecutiva de la principal competición de selecciones de Sudamérica disputada en suelo estadounidense.

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Las confederaciones ultiman las conversaciones para organizar el torneo conjuntamente

Según The Athletic, todas las partes esperan que la competición de 2028 regrese a Estados Unidos tras las extensas conversaciones entre la CONMEBOL y la CONCACAF que comenzaron en diciembre de 2025. Fuentes anónimas confirmaron que el país anfitrión aún no está definido, mientras que la publicación brasileña Globo también informó el viernes por la noche de que el anuncio es inminente. Una vez confirmado, Estados Unidos habrá organizado tres de las cinco ediciones celebradas entre 2016 y 2028.

El éxito comercial pesa más que las polémicas anteriores

Cuando las dos confederaciones organizaron conjuntamente el torneo de 2024, a las 10 selecciones sudamericanas se sumaron seis invitadas de la CONCACAF: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica. Más de 1,5 millones de aficionados asistieron a la competición de 16 selecciones, que generó la mayor parte de los 319 millones de dólares que la CONMEBOL ingresó aquel año por competiciones de selecciones.

Sin embargo, la edición de 2024 también fue objeto de críticas. Jugadores y entrenadores criticaron los terrenos de juego de los estadios, mientras que la victoria de Argentina por 1-0 ante Colombia en la final, disputada en el Hard Rock Stadium de Miami, se retrasó unos 80 minutos debido a situaciones peligrosas entre el público. La anfitriona también cayó en la fase de grupos, lo que llevó a sustituir a Gregg Berhalter por Mauricio Pochettino, quien dirigió a la selección en el Mundial antes de incorporarse al Manchester United .

Un calendario cargado condiciona las fechas del verano

El informe señala que las selecciones de la CONCACAF volverán a tener una vía para clasificarse en 2028, aunque aún no se han especificado el número exacto de plazas ni el proceso de clasificación. La programación requerirá una cuidadosa coordinación porque Los Ángeles acogerá los Juegos Olímpicos de verano a partir del 14 de julio de 2028, la misma fecha del calendario en que se disputó la final de 2024, y la selección de fútbol de Estados Unidos competirá bajo la dirección de Steve Cherundolo.

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Por suerte, deberían evitarse los conflictos con el calendario de la liga nacional, ya que la Major League Soccer adoptará un calendario de estilo europeo a partir de la temporada 2027-28 y terminará sus temporadas a finales de mayo. El torneo prolongará una notable sucesión de grandes acontecimientos en Estados Unidos, tras el Mundial de Clubes de 2025, el Mundial de 2026 y una candidatura conjunta con México, Jamaica y Costa Rica para organizar el Mundial femenino de 2031.

La confirmación oficial depende de la decisión de las confederaciones

Se espera que los anfitriones de 2028 se confirmen oficialmente en breve, aunque un portavoz de prensa de la CONMEBOL señaló que todavía no se había recibido ningún comunicado oficial y la CONCACAF declinó hacer comentarios. Mientras tanto, el consejo de la CONMEBOL se reunió el viernes para reiterar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de cara a las próximas elecciones. La próxima semana también se confirmará oficialmente la candidatura conjunta para organizar el Mundial femenino de 2031.