El uso del uruguayo Federico Valverde, estrella del Real Madrid, en el puesto de lateral derecho ha generado un amplio debate, después de que el portugués José Mourinho se viera obligado a recurrir a él en esa posición durante la presente temporada, pese a que el jugador había asegurado anteriormente que no nació para jugar en la línea defensiva, algo que ha devuelto a la actualidad la polémica sobre el puesto que mejor se ajusta a sus cualidades técnicas y físicas.

Valverde ya había expresado que no era de su preferencia jugar como lateral en septiembre de 2025, durante su estancia en Almatý, Kazajistán, en unas declaraciones que entonces se interpretaron como una alusión a su anterior entrenador, Xabi Alonso, quien lo utilizó en ese puesto por las circunstancias deportivas, después de que Carlo Ancelotti también lo hubiera empleado antes como lateral.

Y pese a sus reservas sobre jugar en la línea defensiva, Valverde ofreció una actuación destacada ante el Villarreal, al asistir en el gol de la victoria a su compañero Yan Diomande, confirmando su capacidad para aportar incluso fuera de su posición natural, lo que llevó a Mourinho a aclarar su postura tras el partido: "Tenemos dos buenos laterales, pero la situación de Fede era excepcional".

Las leyendas del Real Madrid no se ponen de acuerdo sobre el puesto de Valverde

El diario español "AS" puso el foco en la polémica en torno a la posición de Valverde, recurriendo a las opiniones de cinco exjugadores del Real Madrid: Fernando Hierro, Guti, Iván Campo, Rafael Alkorta y Miguel Torres, para repasar sus experiencias jugando en distintos puestos y ofrecer su punto de vista sobre el rol más adecuado para la estrella uruguaya.

Fernando Hierro, uno de los defensas más destacados de la historia del club blanco, considera que la polivalencia no representa una ventaja absoluta en todos los casos, y advierte de que el cambio constante de posición de los futbolistas puede afectar negativamente a su confianza, especialmente cuando el jugador se ve obligado a desempeñar tareas que difieren de la naturaleza de su puesto original.

Por el contrario, Miguel Torres opina que la capacidad de jugar en más de una posición otorga al futbolista mayores oportunidades de participar, y considera que el hecho de que distintos entrenadores hayan contado con él en diversos roles refleja la confianza que tienen en sus cualidades, además de su flexibilidad táctica, su inteligencia y su compromiso con el interés del equipo.

La experiencia de Iván Campo confirma la importancia de la flexibilidad táctica

Iván Campo recordó su experiencia en el Real Madrid y en el Bolton inglés, y explicó cómo pasó de jugar en el eje de la defensa a brillar en el centro del campo, aunque ese cambio no era previsible en un primer momento.

Campo señaló que su entrenador, Sam Allardyce, decidió alinearlo en el centro del campo antes del enfrentamiento contra el Arsenal, sin que hubiera entrenado previamente en ese rol, e indicó que el técnico le dio confianza y le aseguró que asumiría la responsabilidad si las cosas no salían como se esperaba.

Añadió que el partido terminó con empate 1-1, pero que la experiencia se convirtió en un punto importante de su carrera, al continuar jugando en el centro del campo, y subrayó que contar con futbolistas capaces de ocupar distintas posiciones representa una ventaja importante para cualquier equipo, especialmente ante la escasez de este tipo de jugadores en el fútbol moderno.

Campo citó ejemplos como Luis Enrique y Marcos Llorente, por tratarse de jugadores que demostraron capacidad para desempeñar roles variados dentro del campo.

Los fundamentos defensivos siembran dudas sobre el uso de Valverde

Por su parte, Alkorta considera que el paso del centro del campo al puesto de lateral no es algo sencillo, ni siquiera para un jugador con grandes cualidades físicas como Valverde, y apunta que el defensa necesita un conjunto de habilidades básicas que normalmente se adquieren desde las primeras etapas de la carrera futbolística.

Alkorta, que llegó a jugar en las cuatro posiciones de la defensa con el Real Madrid, explicó que la capacidad de desplazamiento, la cobertura y la colocación defensiva son distintas de las tareas que se exigen a los centrocampistas, y aseguró que el gran estado físico de Valverde le ayuda a ocupar el puesto de lateral, pero no garantiza su éxito en todas las circunstancias.

Señaló que contar con el jugador en esa posición puede resultar adecuado cuando el Real Madrid domina el desarrollo del partido, pero que la situación se vuelve más complicada cuando el equipo se ve obligado a replegarse y defender ante la presión de los rivales.

Guti señala el mejor puesto para Valverde

Guti, exestrella del Real Madrid, entró en el debate y aseguró que Valverde ofrece su mejor nivel cuando juega en las bandas, ya sea como extremo o como lateral ofensivo, basándose en su fuerza física y en su capacidad para pasar y progresar con el balón.

Guti considera que utilizar a Valverde como mediocentro defensivo no permite aprovechar todo su potencial, y estima que darle mayor libertad en las bandas podría ayudarle a ofrecer mejores prestaciones y a mostrar sus cualidades ofensivas de forma más efectiva.

Miguel Torres coincide con esta opinión, y apunta que Valverde ha llegado a una etapa importante de su carrera que obliga a pensar en su rol a largo plazo, al tiempo que asegura que posee las condiciones que podrían convertirle en uno de los mejores jugadores en el puesto de lateral derecho o de lateral ofensivo si se estabiliza en uno de ellos.

En el otro lado, Iván Campo considera que Valverde sigue siendo un elemento fundamental en el centro del campo, pero que necesita el apoyo de sus compañeros para no asumir en solitario la responsabilidad de cubrir grandes espacios, tanto al sumarse al ataque como al replegarse a defender.

Alkorta, en cambio, mostró sus reservas ante la idea de considerar a Valverde un lateral de clase mundial, y apuntó que no lo ve claramente por encima de jugadores como Denzel Dumfries y Trent Alexander-Arnold en ese puesto, insistiendo en que la valoración de la decisión de Mourinho sigue estando vinculada a la visión del entrenador y a las necesidades del equipo.

Entre las opiniones a favor y en contra, el reto para Mourinho sigue siendo sacar el máximo provecho de las cualidades de Valverde, ya sea manteniéndolo en el centro del campo o recurriendo a él en el costado derecho, dada su fuerza física y su capacidad para ejecutar distintos roles tácticos, aunque esa polivalencia no pone fin al debate sobre el puesto que puede otorgarle una mayor ventaja sobre el césped.



