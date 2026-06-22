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Jan Paul van HeckeImago
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Se duda de la dedicación de Jan Paul van Hecke: «¿De verdad te estás dedicando a la selección holandesa?»

El vídeo que Jan Paul van Hecke grabó para el Tottenham tras su fichaje molestó al periodista de la NOS, Rida Deraoui.

La semana pasada el Tottenham lo fichó al Brighton & Hove Albion por sesenta millones de euros. Deraoui considera el momento llamativo y critica el contenido que el defensa grabó para su nuevo club.

«Jan Paul van Hecke se ha fichado por el Tottenham. A continuación, se hace una foto y graba un vídeo para el Tottenham, con la camiseta del Tottenham puesta», comienza diciendo.

«Entonces pienso: ¿estás centrado en este Mundial? ¿O estás pensando en tu próximo paso? Con el Tottenham. Grabar vídeos, crear contenido…», continúa Deraoui.



El humorista Jawad es Soufi lo critica con sarcasmo: «¡Qué exagerado, tío! Es divertido, ¿no?».

Pese a la reacción de Es Soufi, Deraoui insiste: «Estás entrenando con la selección holandesa y de repente grabas vídeos para el Tottenham…».

Por cierto, Van Hecke no es el único que ha cerrado un traspaso durante el Mundial: Ismael Saibari fichó por el Bayern de Múnich procedente del PSV y se sometió al reconocimiento médico del club alemán durante la concentración de pretemporada en Estados Unidos.

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