Se disipa la tensión... Un jugador del Al-Ahli de Yeda se libra de un grave apuro

El cuerpo técnico del Al-Ahli de Yeda, dirigido por el alemán Matthias Jaissle, ha recibido un informe sobre uno de los defensas más destacados del equipo, que se encuentra lesionado.

Según informó el diario saudí «Al-Riyadiah», las pruebas médicas a las que se sometió el defensa brasileño Roger Ibáñez descartaron la presencia de una rotura en el músculo isquiotibial.

La misma fuente señaló que la decisión final sobre la participación de Ibáñez ante el Al-Fayha, en el partido adelantado de la jornada 29 de la Liga Roshen de Arabia Saudí, que se disputará el miércoles por la tarde en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma, queda en manos del entrenador alemán Matthias Jaissle.

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Jaissle se vio obligado a sustituir a Ibáñez durante el partido contra el Damac en la última jornada, después de que el jugador sintiera molestias en el isquiotibiales, tras su regreso de la concentración con la selección brasileña durante el último parón internacional.

Está previsto que los jugadores del equipo de Al-Jadid salgan esta tarde de martes hacia Riad y, a continuación, se dirijan a Al-Majma'a en autobús, para prepararse para el partido.

El Al-Ahli ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Liga Roshen con 65 puntos, a cinco puntos del líder, el Al-Nassr.

El «Al-Raqi» disputará este partido antes de lo previsto debido a sus compromisos continentales en la Liga de Campeones de Asia.