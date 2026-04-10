Se desvela el nombre del seleccionador de Italia

La Federación Italiana de Fútbol anunció este viernes el nombramiento de Silvio Baldini, seleccionador sub-21, como nuevo entrenador de la absoluta tras la salida de Gennaro Gattuso.

Gattuso renunció tras fallar en clasificar a la Azzurri para el Mundial 2026.

La Federación Italiana informó que Baldini dirigirá los amistosos contra Grecia y Luxemburgo en junio.

Italia ha ganado 8 de los 9 partidos ante Luxemburgo, con un único empate (1-1) en un amistoso el 4 de junio de 2014.

Contra Grecia ha jugado 11 veces: siete triunfos, tres empates y una caída.

Su último duelo fue el 12 de octubre de 2019 en el Olímpico ante 56 000 espectadores: Italia ganó 2-0 con goles de Jorginho y Bernardeschi.

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