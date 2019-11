Se desvela el misterio de Ibrahimovic: Dueño del Hammarby sueco

Zlatan Ibrahimovic fue noticia en las últimas horas tras el vídeo que colgó y en el que aparecía con una camiseta del Hammarby sueco con su nombre.

Eso hizo pensar inmediatamente que Ibra jugaría en el histórico club sueco ahora que se ha quedado sin equipo, poniendo fin a los rumores sobre qué club le ficharía. Pero la unión de Ibrahimovic y el Hammarby es, al menos de momento, como copropietario del equipo y no como jugador.

English version: Zlatan Ibrahimovic invests in AEG Sweden – becomes partner of Hammarby Fotboll AB: https://t.co/MRfLn6Ktwe