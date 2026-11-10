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Marc Cucurella ha hablado en Cadena COPE sobre la hostilidad persistente de los aficionados alemanes y ha revelado cómo intimidó a Lamine Yamal antes del clásico.

El lateral lanzó una advertencia al adolescente del conjunto catalán: «Le dije que sería titular en el primer clásico, pero que en el segundo estaría en el banquillo porque me lo iba a comer».

Sus intentos de intimidación surtieron efecto. A lo largo de todo el partido, el jugador de 28 años neutralizó en gran medida las acciones ofensivas del joven talento por su banda. Preguntado por lo que se dijeron al término del encuentro, Cucurella respondió: «Nada. No tengo que decir nada. Estoy satisfecho. Ganamos y jugué un buen partido».

Su actuación en la victoria del Real Madrid por 2-1 supuso un punto de inflexión deportivo para Cucurella. Antes, el español había atravesado una mala racha en la que no había logrado rendir a su nivel habitual. Después, recuperó visiblemente la solidez en su juego.

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Aun así, Cucurella ve con serenidad la rivalidad con Yamal, su compañero de selección. «Seguro que jugaré muchos partidos contra él y él se llevará los laureles», afirmó.

Además del clásico, el español abordó la relación, todavía tensa, con los aficionados alemanes. Mientras que en su país goza de gran popularidad, en los enfrentamientos contra equipos alemanes recibe habitualmente silbidos y abucheos. El motivo es la polémica mano no sancionada durante el partido de cuartos de final entre Alemania y España de la Eurocopa 2024.

«Se desahogaron conmigo y sé que no puedo jugar en Alemania», dijo Cucurella al respecto. Pero eso no hará que cambie: «Me gusta mantenerme callado y hacer mi trabajo».