Diversos informes de prensa han revelado la fecha en la que el portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, se incorporará a la concentración del Al Nassr, tras estar cerca de firmar oficialmente por el club.

Anteriormente, varios informes de prensa habían revelado que el Al Nassr estaba cerca de fichar a Samu Costa durante el actual mercado de fichajes de verano, para ser el sustituto del centrocampista croata Marcelo Brozovic, que abandonó el club tras el final de la temporada pasada.

El diario saudí "Arriyadiyah" afirmó que el centrocampista portugués ya se ha despedido de sus compañeros en el Real Mallorca, tras completar su traspaso a las filas del Al Nassr.

El diario explicó que Samu Costa se unirá a la concentración del Al Nassr en Portugal durante los próximos días, para comenzar la preparación de cara a la nueva temporada bajo la dirección del entrenador australiano Ange Postecoglou.

Samu Costa será el primer fichaje que cierre el Al Nassr durante el actual mercado de fichajes de verano, ya que hasta ahora no ha incorporado a ningún jugador debido a la crisis financiera que atraviesa.

Samu Costa cuenta con una destacada trayectoria, la mayor parte de la cual ha transcurrido en España, donde jugó para el Almería entre los años 2020 y 2023, antes de fichar por el Real Mallorca, club en el que milita hasta la actualidad.

A nivel internacional, Costa inició su andadura con la selección de Portugal junto a Cristiano Ronaldo desde octubre de 2024, aunque solo ha disputado 7 partidos con ella.

El jugador de 25 años fue convocado para participar con Portugal en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, pero solo disputó un único partido como suplente durante 20 minutos, en el empate sin goles ante Colombia en la tercera jornada de la fase de grupos.