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El Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen siguen de cerca al atacante del Brighton & Hove Albion Brajan Gruda tras su destacada etapa como cedido en el RB Leipzig. El jugador de 22 años ha llamado la atención de varios grandes clubes europeos con dos goles y cinco asistencias en todas las competiciones disputadas en Alemania esta temporada.

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Los gigantes alemanes siguen de cerca al mediapunta cedido

Según TEAMtalk, los dos clubes de la Bundesliga siguen muy de cerca a Gruda, que está brillando de vuelta en su país natal tras llegar cedido desde la costa sur. El mediapunta llegó al Amex Stadium procedente del Mainz por 25 millones de libras en el verano de 2024, pero tuvo dificultades para hacerse con un puesto habitual en el once titular. Fabian Hurzeler, su entrenador, autorizó después su salida como cedido tras admitir que no podía garantizarle suficientes minutos.

Su versatilidad táctica atrae a clubes de la élite europea

Desde su regreso a la máxima categoría alemana, el joven exjugador del Mainz ha relanzado su carrera y se ha situado en el punto de mira de rivales nacionales y de otros clubes de élite del continente. El informe señala que los responsables de fichajes del Allianz Arena y del BayArena se han mostrado especialmente impresionados por su capacidad para adaptarse a distintas posiciones en el último tercio del campo.

El futbolista de 22 años puede rendir tanto de mediapunta clásico como de falso nueve, lo que ofrece una gran flexibilidad táctica a sus posibles pretendientes. Más allá de su aportación creativa en las inmediaciones del área, los ojeadores también han elogiado su incansable trabajo sin balón y su capacidad para liderar una presión alta agresiva.

La cláusula de compra complica su futuro definitivo

Por su parte, su actual club, al que está cedido, está encantado con su rendimiento y tiene la obligación condicional de hacer permanente el traspaso por unos 25 millones de libras si alcanza un determinado número de partidos disputados. Sin embargo, fuentes cercanas a la operación indican que no está garantizado que se cumplan esas condiciones contractuales concretas, lo que ha puesto en alerta a otros clubes alemanes de cara a los próximos mercados de fichajes.

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Aunque el Brighton sigue decidido a conservar a sus principales figuras durante el mercado de enero, en la práctica cedió el control sobre el futuro del alemán al incluir una cláusula de compra en el acuerdo. Independientemente de que se cumplan formalmente las condiciones relativas a sus partidos disputados, se espera que los dirigentes del club sajón ejerzan su opción de compra definitiva.

Su salida en verano financiaría la reconstrucción de la plantilla

Si el Leipzig dudara por cualquier motivo, el Bayern y el Leverkusen estarían listos para actuar, ya que la etapa de Gruda en el club al que pertenece parece casi con toda seguridad terminada. La venta del atacante ayudaría a financiar un intenso verano de 2027 para el Brighton, que afrontaría una dura batalla para retener a sus jugadores más valiosos y al entrenador Hurzeler si no logra clasificarse para la Champions League. Lo único que queda en duda es el destino definitivo de Gruda en Alemania.