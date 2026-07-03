Se desata la pugna por el fichaje de Summerville: otro club de la Premier League muestra su interés

Hay mucho interés por Crysencio Summerville. El Fulham se ha sumado a la pugna por fichar al internacional holandés, según The Guardian.

Antes lo seguían Chelsea, Manchester United y Tottenham Hotspur. Todo indica que dejará el West Ham United tras su descenso.

Según el medio inglés, lo más probable es que fiche por un club ambicioso fuera de la élite de la Premier.

Harry Wilson fichará por el Leeds United como agente libre, así que el Fulham busca alternativas para las bandas. Por eso, Summerville figura en la lista de candidatos de los Cottagers. Samuel Chukwueze jugó cedido por el AC Milan la temporada pasada, pero aún no está claro si el Fulham lo fichará definitivamente.

El West Ham sabe que será difícil retenerlo. Antes vendió a Mateus Fernandes a losSpurs por 99 millones de euros. Los Hammers quieren regresar cuanto antes a la Premier y darle a Nuno Espírito Santo una plantilla competitiva.

Según The Guardian, sus ventas permitirían mantener al capitán Jarrod Bowen y sanear las finanzas del club.

El West Ham pediría al menos cincuenta millones de euros por Summerville, quien en sus cinco primeros partidos internacionales con la selección holandesa sumó dos goles y dos asistencias. El extremo tiene contrato en Londres hasta mediados de 2029.