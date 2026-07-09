Se desata la «guerra de las dos rosas»... El Manchester United está a punto de cerrar un fichaje histórico

El Manchester United fichará a Karl Darlow, portero del Leeds United, reavivando la rivalidad de la «Guerra de las Dos Rosas».

Según Fabrizio Romano, el guardameta inglés firmará mañana su contrato con los «Diablos Rojos» y será el suplente de André Onana.

Su llegada precede la salida inminente de Altay Bayındır, por lo que su experiencia en la Premier League lo convierte en el reemplazo ideal.

La operación tiene valor técnico y simbólico, pues los traspasos directos entre ambos clubes son raros por su histórica rivalidad.

Con su fichaje, Darlow se une a una lista selecta de jugadores que han vestido ambas camisetas, como Rio Ferdinand, Gordon McQueen y Alan Smith.

Darlow se hizo con la titularidad en la segunda parte de la pasada temporada con el Leeds y convenció al United con su rendimiento.

La “Guerra de las Dos Rosas”, apodo de esta rivalidad, recuerda el conflicto inglés de 1455-1485 entre Lancaster (Manchester) y York (Leeds). (donde se encuentra Leeds).