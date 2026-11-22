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El videojuego «GTA 6» ha acaparado la atención de millones de personas desde su salida al mercado el 19 de noviembre, tras una espera de 13 años desde la entrega anterior. Sin embargo, la fiebre por el nuevo lanzamiento se ha extendido esta vez a los vestuarios del fútbol y ha alcanzado a un jugador del Manchester United que no pudo contener su entusiasmo hasta altas horas de la madrugada.

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Rockstar Games lanzó la sexta entrega de la saga «Grand Theft Auto», una de las sagas de videojuegos más famosas del mundo, en medio de una enorme expectación entre los jugadores, que llevaban muchos años esperando el nuevo título.

La fecha de lanzamiento se convirtió en un acontecimiento excepcional en varios países, donde muchos esperaron hasta la medianoche para empezar a jugar en cuanto estuvo disponible la nueva versión. Además, aumentaron las ausencias laborales y los pedidos de comida a domicilio coincidiendo con la salida del juego, según el diario español Sport.

Las estrellas del fútbol no fueron ajenas a este ambiente. Muchos jugadores suelen jugar a videojuegos durante los viajes con sus equipos o al terminar los entrenamientos, aunque sus compromisos deportivos y la necesidad de descansar ponen límites a esta afición.

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En el Manchester United, el delantero franco-camerunés Bryan Mbeumo se ha convertido en el blanco de las críticas de parte de la afición, después de mostrar su entusiasmo por el nuevo juego de una forma que llamó la atención y generó dudas sobre el momento en que decidió dedicarle su tiempo.

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Mbeumo publicó en sus redes sociales una foto de la pantalla de carga de «GTA 6» a medianoche, dando a entender que empezó a jugarlo nada más salir a la venta, y acompañó la imagen de un escueto comentario: «Histórico».

Este gesto llegó después de que el jugador contara en una entrevista anterior que había reservado el juego y que esperaba con ganas su lanzamiento: «Ahora solo estoy esperando. Este juego hará que me quede en casa todos los días... después de los entrenamientos».

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La foto provocó reacciones entre los aficionados del Manchester United, y algunos criticaron al jugador por el momento de la publicación, dada la importancia de que los futbolistas descansen lo suficiente antes de sus compromisos deportivos, según Thestandard.

Un aficionado escribió: «O sea, estamos en zona de descenso, tenemos un partido que hay que ganar sí o sí contra nuestro mayor rival este fin de semana, el nuevo entrenador acaba de llegar de Estados Unidos y el maldito Mbeumo está despierto pasada la medianoche jugando al GTA 6».

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Otra publicación decía: «Pasarse una noche entera jugando al GTA antes de su primera sesión de entrenamiento con un nuevo técnico es, sin duda, una decisión (acertada)».

Otro aficionado comentó: «Mañana tenéis entrenamiento, idos a dormir», mientras que un tercero añadió: «Somos decimoctavos y el próximo partido jugamos contra el Liverpool».

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El lanzamiento del juego coincidió con el inicio de los entrenamientos del técnico argentino Mauricio Pochettino en el Manchester United, tras hacerse cargo de un equipo que ocupa la penúltima posición de la clasificación y busca salir de los puestos de descenso. Su estreno será este domingo por la noche ante el Liverpool, en un esperado duelo en Anfield.

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