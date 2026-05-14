Didier Deschamps ha anunciado la lista de Francia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Destaca la ausencia del centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga.

Esta temporada no ha sido titular indiscutible en el Real Madrid: de 41 partidos oficiales ha salido de inicio en 22, con dos goles y una asistencia.

Con Francia ha jugado 29 partidos y en la última convocatoria, en marzo, entró como suplente contra Colombia (3-1). Aun así, Deschamps no lo ha llamado.

Tampoco viaja el delantero del Tottenham Randal Kolo Muani, con 32 internacionalidades.

Entre los convocados destacan Jean-Philippe Mateta, Robin Risser y Maxence Lacroix. Mateta, de 28 años, debutó con Francia en octubre pasado y suma tres partidos.

Risser, guardameta de 21 años del RC Lens, aún no había sido convocado. Lacroix, zaguero del Crystal Palace, debutó en marzo y entra por segunda vez.

Francia debutará en la Copa América el 16 de junio ante Senegal, luego enfrentará a Irak el 22 y a Noruega el 26.