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Se cree que Vincent Kompany se dislocó el hombro tras desplomarse en las instalaciones de entrenamiento del Bayern de Múnich. Los médicos han descartado un infarto y un ictus. El entrenador del Bayern sigue hospitalizado mientras continúan las pruebas. Por su parte, el ganador del Balón de Oro Harry Kane ha revelado que su entrenador le llamó el lunes y le aseguró que se encuentra bien y está recuperándose.

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Kompany sufrió convulsiones tras desplomarse en el centro de entrenamiento

Kompany no se ha sentado en el banquillo desde que dirigió al Bayern en el empate contra el Arsenal en la Champions League la semana pasada, después de desplomarse en el centro de entrenamiento del club hace cinco días. Según BILD, también sufrió convulsiones tras caer al suelo y fue trasladado de urgencia al hospital.

El medio alemán informó de que no se cree que su estado ponga en peligro su vida. Se han descartado tanto un infarto como un ictus, aunque los médicos siguen investigando posibles problemas cerebrales. Las primeras informaciones relacionaban su ausencia con una infección vírica que había causado problemas en un antiguo tejido cicatricial de la cadera.

Los dirigentes del Bayern visitan a Kompany y Danks ofrece noticias positivas

Kompany permanece ingresado en un hospital de Múnich, donde recibe tratamiento en una zona separada para garantizar la máxima privacidad. Se cree que ha recibido visitas del presidente del club, Herbert Hainer; del director deportivo, Max Eberl; y del presidente de honor, Uli Hoeness. Mientras tanto, personas del entorno del club han expresado su preocupación por sus hábitos de «adicto al trabajo».

Aaron Danks, que está al frente del equipo de forma interina, dijo el martes a BILD que Kompany estaba «de buen ánimo». Añadió: «Parece que mejora cada día. Eso es positivo. [Pero] no hay grandes novedades sobre sus diagnósticos ni sobre su regreso al trabajo».

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Kane asegura que Kompany se está recuperando tras hablar con él por teléfono por la mañana

Kane se mostró igualmente optimista después de ganar el Balón de Oro y reveló que su entrenador le había llamado el lunes por la mañana. Kane dijo: «Me llamó, de hecho, bien temprano, a las nueve de la mañana [del lunes]. Por suerte, acababa de levantarme, así que pude contestar. Solo quería desearme lo mejor y buena suerte. Le pregunté cómo estaba y me dijo que se encontraba bien, que sentía que se estaba recuperando».

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Añadió: «Sé que es de los que ya quieren estar de vuelta con el equipo. Quiere estar con nosotros en el campo de entrenamiento y en el banquillo. Pero es importante que descanse, ¿sabes? Últimamente ha pasado por un momento un poco difícil de salud y espero que podamos cubrir su ausencia, que el cuerpo técnico pueda hacerlo. Evidentemente, él no está, pero será muy importante para mí volver a Múnich y verle a él, a todo el cuerpo técnico y a todos mis compañeros. Ya he dicho que este [premio] es tan suyo como mío. Así que poder celebrarlo un poco con ellos será especial».

Danks dirigirá al Bayern durante una exigente serie de partidos sin Kompany

No se espera que Kompany vuelva al banquillo en varias semanas, por lo que Danks, que fue su asistente en el Anderlecht, se encargará de dirigir los partidos contra el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid y el Mainz.

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Danks ya sustituyó anteriormente a Dean Smith y Steven Gerrard en el Aston Villa y a Michael Carrick en el Middlesbrough. Ahora toma las riendas de un Bayern que lidera la Bundesliga tras un buen comienzo de temporada.



