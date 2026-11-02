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Traducido por

¿Se convertirá en una solución permanente? Vinicius amenaza la revolución de Mourinho en Madrid

Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Real Madrid
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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Duelo en Madrid

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El exdefensa del Real Madrid Rafael Alkorta lanzó una advertencia explícita a la directiva del club y al cuerpo técnico: devolver a Vinicius Júnior al once titular podría echar por tierra todo el progreso logrado por el equipo.

Las declaraciones de Alkorta llegaron tras la nueva victoria del Real Madrid, esta vez a domicilio ante el Racing, un triunfo que afianzó en el exinternacional la convicción de que se está produciendo una auténtica revolución en el vestuario merengue.

Alkorta afirmó, en su análisis en la emisora "Cadena SER": "Por fin podemos hablar de un equipo; en las dos temporadas pasadas, el Real Madrid no era un equipo, sino simplemente un grupo de individuos talentosos".

Y añadió: "Cuando tienes jugadores individuales magníficos y consigues que jueguen como un solo sistema, te vuelves capaz de competir por todo, y parece que José Mourinho ha conseguido por fin construir un equipo cohesionado con una identidad que echábamos de menos desde hace años".

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Las dudas sobre Vinicius: una crisis mental, no física

Pero más allá del elogio al trabajo colectivo, Alkorta se detuvo en el mayor interrogante del nuevo proyecto del Real Madrid: la situación de la estrella brasileña Vinicius Júnior.

Expresó sus profundas dudas sobre la capacidad de Vinicius para encajar en el nuevo sistema, al decir: "Tengo muchas dudas sobre Vini; el problema no es en absoluto físico, sino puramente mental. Será un jugador imprescindible en algunos partidos, pero dudo de su disposición mental para hacer los sacrificios y los roles tácticos que hace Diomande".

Alkorta subrayó: "Si quiere volver al buen camino y recuperar su lugar, tiene que redoblar su esfuerzo y mejorar muchos aspectos de su rendimiento".

Una situación complicada: ¿aceptará el papel de suplente?

Este planteamiento lo respaldó el periodista Antón Meana, quien consideró que la situación del brasileño ya no es la que era, al explicar: "La situación de Vinicius no es desesperada, pero se ha vuelto muy difícil; su lugar dentro del equipo ha cambiado por completo".

Por su parte, el periodista Antonio Romero puso el foco en el gran impacto del recién llegado Yan Diomande y lanzó la pregunta más polémica, al decir: "Diomande es un jugador excepcional; ha mejorado el rendimiento de todo el equipo, e incluso Cucurella ha dado mejor imagen a su lado".

Y prosiguió: "Hablamos de Vinicius, el segundo jugador más caro del equipo y que renovó su contrato recientemente. ¿Lo veremos como suplente permanente? Descartaba por completo esta idea, pero ahora he cambiado de opinión. Tiene que trabajar duro, porque Diomande es el titular indiscutible".

Romero cerró su advertencia recalcando que Mourinho no arriesgará lo que ha construido, al afirmar: "Me cuesta mucho imaginar a Mourinho cambiando el once en los grandes partidos para jugar con tres delanteros con tal de contentar a algún jugador, pues esa decisión anularía todo el progreso conseguido".

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