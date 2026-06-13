¿Se concretará finalmente el fichaje del Ajax por 9 millones de euros? «Según nuestra información...»

El Club Brugge sigue confiando en fichar al defensa del Ajax Dies Janse, según el periodista Tomas Taecke, que cubre al campeón belga para el diario Het Laatste Nieuws.

El sábado publicó una actualización sobre el mercado de fichajes del Club: «Sigue contando con la llegada de Janse. El zelandés debe elegir en los próximos días entre quedarse en Ámsterdam o fichar por Brujas».

Según Taecke, su fichaje costaría unos 9 millones de euros. «A pesar de los rumores de Ámsterdam, el Club cree tener buenas opciones de ficharlo».

Su contrato con el Ajax vence en 2029 y Transfermarkt valora al jugador en 6,5 millones de euros.

El defensa, de 20 años, fue cedido esta temporada al FC Groningen, donde dejó una excelente impresión.

Con la selección sub-21 de Países Bajos ha jugado seis partidos oficiales.