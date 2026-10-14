«¡Se comportó como un idiota!»: El directivo del Bayern de Múnich Max Eberl carga contra la estrella del Viking Zlatko Tripic tras la sorpresa en la Champions League

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El directivo del Bayern de Múnich Max Eberl no se mordió la lengua al valorar a Zlatko Tripic después de que el equipo noruego lograra un histórico punto en la Champions League ante el gigante alemán. El veterano delantero fue protagonista de un partido en el que el Viking FK remontó para arrancar un sorprendente empate a 3-3 y dejar tocado al poderoso equipo de la Bundesliga.

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Kane y Laimer cargan contra las artimañas de Tripic

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, fue uno de los primeros en expresar su frustración por la forma en que Tripic manejó el partido. Tras el pitido final, el delantero del Bayern le dedicó un elogio con segundas por su planteamiento táctico. Kane describió al veterano como «un jugador inteligente al que le gusta provocar faltas, revolcarse por el suelo y perder tiempo». Sus palabras dejaron claro que el equipo noruego había logrado sacar de quicio a uno de los goleadores más letales del mundo durante su frenético encuentro en Stavanger.

Tripic no pareció inmutarse por las críticas del exjugador del Tottenham. Al contrario, se las tomó como un honor y reconoció que esas tácticas eran necesarias para reducir la diferencia con un equipo de la talla del Bayern. «Está bien que Kane me llame así. Él es increíblemente bueno en esto y sabe cuánta astucia hace falta», declaró a los periodistas. «No debíamos ponérselo demasiado fácil y buscamos apurar los límites en ese aspecto».

Konrad Laimer también se mostró desconcertado por el arbitraje, especialmente tras un enfrentamiento físico con Tripic. El centrocampista austriaco consideró que el jugador del Viking tuvo suerte de seguir en el campo sin ver una tarjeta. «Creo que me golpeó en la cabeza con la mano. Entonces pensé: esto es claramente tarjeta. De todos modos, el árbitro solo pitaba lo que quería, pero esa es otra historia», declaró Laimer a Bild. La sensación de injusticia en el Bayern era palpable mientras el equipo trataba de hacer frente al planteamiento físico y psicológico de su rival, que partía como menos favorito.

La expulsión aviva la indignación del Bayern

La tensión llegó al límite en un incidente protagonizado por Michael Olise, que acabó con la expulsión del extremo francés. Tripic volvió a estar en el centro de la polémica: primero agarró de la camiseta a Olise y después el jugador del Bayern reaccionó lanzándole el balón a la cara. Esa acción le salió cara al equipo de Vincent Kompany, que tuvo que afrontar los últimos minutos con diez hombres. El incidente ilustró cómo el Viking logró romper el ritmo del seis veces campeón de Europa.

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El director deportivo del Bayern, Max Eberl, fue especialmente duro en sus declaraciones posteriores al partido y atacó directamente a Tripic por su papel en la expulsión. Eberl sugirió que la provocación había sido calculada y que sus jugadores cayeron en ella. «Se comportó como un imbécil en el campo. Quería ganar el partido y nos dejamos provocar. Se salió con la suya», declaró Eberl a Sky Sport. Las palabras del director deportivo pusieron de manifiesto el profundo enfado de la directiva del club bávaro por lo ocurrido en Noruega.

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Vincent Kompany, aunque frustrado por las tácticas del rival, también responsabilizó a su propio jugador por su falta de disciplina. El entrenador belga criticó la «acción estúpida» de Olise y señaló que el joven extremo era plenamente consciente de su error. La expulsión cambió el rumbo del partido y dio al Viking la oportunidad de buscar el empate en los últimos minutos, que finalmente llegó por medio de Haugen. Para Kompany, fue una dura lección sobre las exigencias psicológicas de competir fuera de casa al más alto nivel europeo.

Tripic disfruta de su papel de no favorito

Pese a la dureza de las críticas procedentes del Bayern, Tripic pareció disfrutar del caos que había contribuido a crear. Sugirió que la frustración de Olise se debía a que el plan defensivo del Viking había conseguido neutralizarlo. «Le picamos un poco», admitió el delantero al recordar el incidente de la expulsión. Tripic reconoció que se había convertido en el villano de la noche y mencionó la hostilidad que recibió del contingente visitante durante los noventa minutos.

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El experimentado atacante, que dio una asistencia decisiva en el primer gol, cerró la noche con humor ante la animadversión que había despertado. Insinuó que el ambiente era tan tenso que prefirió mantenerse alejado de los jugadores del Bayern después del partido. «La mayoría me insultó. No me atreví a entrar en el vestuario del Bayern para intercambiar mi camiseta», dijo entre risas, claramente satisfecho con una actuación que pasará a la historia de su club.

El empate deja al Bayern Múnich con cuatro puntos en sus primeros partidos, mientras que el Viking suma por fin su primer punto en la tabla.