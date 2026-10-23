«¡Se comportan como bebés!»: Rooney destroza a las estrellas del Manchester United tras la debacle

«Estos jugadores son egoístas. No se preocupan por sus compañeros, ni por el entrenador, el cuerpo técnico o los aficionados; solo se preocupan por sí mismos», dijo el exinternacional inglés en el pódcast «The United Stand», molesto por las críticas de los jugadores tras las últimas derrotas.

Tras la derrota por 1-4 ante el Como 1907 en la Champions League, el capitán Bruno Fernandes había criticado la táctica del entrenador Michael Carrick y había afirmado que el United debía jugar «con más valentía». Antes, el defensa central Lisandro Martínez había puesto públicamente en duda la calidad de la plantilla. A Rooney no le gustó nada.

«Cuando Martínez se pronunció, dije que era una auténtica pesadilla, porque iba a dividir al equipo. Ese fue el comienzo. Ahora lo hemos visto con Bruno y lo veremos en otros jugadores, porque estos jugadores no quieren asumir responsabilidades», afirmó.

En la liga, el Manchester United ha tenido un mal comienzo de temporada y ocupa solo el 13.º puesto. Tras la derrota en Italia, la prensa local tampoco había dejado títere con cabeza al 20 veces campeón. A Rooney le molesta especialmente cómo afrontan los jugadores la crisis. «Cuando no reciben lo que les corresponde, se comportan como bebés, tiran sus juguetes del cochecito y culpan a todos los demás menos a sí mismos», dijo el exfutbolista de 40 años.