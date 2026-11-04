¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Frenkie de Jong(C)Getty Images
Traducido por

¿Se colmó el vaso? De Jong revela su gran queja en el Barcelona

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
F. de Jong
España
Inglaterra
Países Bajos

¿Tiene razón el neerlandés?

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, reveló que siente que existe un estado de ruido y críticas constantes a su alrededor, al considerar que la atención sobre lo que se dice de él supera la que reciben algunos de sus compañeros de equipo, en unas declaraciones que encerraron una clara queja por la manera en que se trata su nombre dentro del club catalán.

Las declaraciones de la estrella neerlandesa llegaron tras su participación en la victoria sobre el Aston Villa por 3-0, en la Liga de Campeones de Europa, un partido que tuvo un carácter especial para él, después de alcanzar su aparición número 300 con la camiseta del Barcelona.

De Jong, de 29 años, afirmó en unas declaraciones recogidas por el diario español "Marca": "Siento que siempre hay más ruido a mi alrededor en comparación con los demás".

Y añadió, explicando la naturaleza de lo que le molesta: "Siempre hay cierto ruido a mi alrededor, especialmente cuando no estoy presente. Por una razón u otra, eso ocurre durante el verano cuando no hay partidos, o cuando sufro una lesión".

Próximos partidos
MUN

MUN

Premier League

08 nov 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

Primera División

08 nov 2026

BAR

BAR

Y prosiguió: "Ahora me siento muy bien y muy fuerte. ¿Hay ruido en torno a mi persona? Tengo la sensación de que siempre se habla más de mí que de los demás, pero quizás solo sea una sensación que me invade cuando hablan de mí, pues son cosas sobre las que no tengo mucha influencia".

En un intento por poner fin a las especulaciones relacionadas con su estado físico, De Jong aseguró que había superado sus problemas anteriores y que actualmente no sufre ninguna molestia en la rodilla, al decir: "Me siento muy bien. Me siento fuerte y con ilusión, y tengo una gran motivación. No siento ningún problema en mi rodilla. Lo que pasó ya es cosa del pasado".

Estas declaraciones llegan tras un periodo en el que el jugador estuvo ausente de los terrenos de juego por lesión, además de la recurrente polémica sobre su nivel y su papel en la alineación del Barcelona, lo que hace que su queja por la magnitud del ruido a su alrededor resulte llamativa en este momento.

De Jong alcanzó los 300 partidos con el Barcelona desde su incorporación al equipo en 2019 procedente del Ajax de Ámsterdam por 75 millones de euros, en los que marcó 20 goles y repartió 31 asistencias.

A pesar de que Hansi Flick lo ha utilizado en ocasiones en la posición de central, el jugador neerlandés insistió en que la medular sigue siendo el lugar donde se siente más cómodo, aunque no le importa desempeñar cualquier papel que el equipo necesite.

Y dijo: "En la medular me siento más cómodo, pero ayudaré al equipo en cualquier posición en la que me necesite".

También elogió la victoria sobre el Aston Villa, al considerar que es un resultado importante ante un rival que había ganado todos sus partidos anteriores en el torneo, con lo que el Barcelona prolonga su arranque perfecto en la Liga de Campeones de Europa.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google