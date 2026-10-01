Se cierne una gran catástrofe sobre el Manchester City: «Los jugadores pueden romper todos sus contratos»

Los jugadores del Manchester City podrían incluso librarse de sus contratos si el club es declarado definitivamente culpable de infringir las normas financieras de la Premier League, según afirma el abogado especializado en derecho deportivo Paul Gilroy en The Overlap, el pódcast de Gary Neville.

El pasado viernes estalló la bomba en Inglaterra. The Athletic desveló que una comisión de investigación independiente considera al Manchester City culpable de haber infringido hasta en 114 ocasiones las normas financieras de la Premier League.

Aún no se sabe qué castigo se cierne sobre el club de Mánchester. Pero, según el periodista de The Athletic David Ornstein, que destapó la historia y también está presente en la mesa, este será severo.

«Si escuchas el tono de la comisión. Ese castigo va a ser muy duro. Todo está sobre la mesa: multas, descenso, deducción de puntos, prohibición de fichar. Absolutamente todo. Yo tampoco lo sé, pero me parecería muy extraño que la próxima temporada jueguen en la Premier League», especula.

Según Gilroy, los jugadores del Manchester City, si el club también es declarado culpable en apelación, podrían rescindir sus contratos.

Sostuvo que un jugador puede argumentar que el club ha vulnerado la «cláusula implícita de confianza y seguridad»: el empleador se ha comportado de tal manera que la confianza en la relación laboral ha quedado destruida.

En el derecho británico, una vulneración así puede dar al trabajador el derecho a rescindir el contrato y marcharse.