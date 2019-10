Se canceló el amistoso entre El Salvador y Bolivia

Era el único juego de preparación antes de finalizar el año.

La Selección Nacional de El Salvador busca rival para el próximo 23 de noviembre, una vez disputados los juegos de Liga de Naciones de CONCACAF, en condición de local, contra Montserrat y República Dominicana, ya que el partido que tenía programado para esa fecha, contra se cayó porque la Selecta tiene problemas para el préstamo de jugadores.

En la Federación de Fútbol de Bolivia ya se había rumorado que no había nada cerrado y que era de seguir esperando, ya que ellos buscaban un rival más fuerte... Y lo encontraron, porque antes de jugar contra El Salvador se enfrentará a la mundialista en 2018, Panamá, en el estadio Rommel Fernández, de la capital canalera.

El motivo de la cancelación es que no es fecha FIFA y los dirigentes de la Primera División decidieron no ceder a sus jugadores. Al respecto, Samuel Gálvez, vicepresidente de la liga dijo al Grupo Dutriz: “Les hicimos ver al presidente de la Federación que no hay espacio para ceder los jugadores. No es que uno no lo quiera apoyar. Después de eso vienen las fechas 21 y 22 que se deben jugar en las mismas fechas y la misma hora todos los partidos”.