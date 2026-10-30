La Liga española y el comité de árbitros se preparan para introducir un cambio histórico en el fútbol español, al permitir que los árbitros hablen tras la finalización de los partidos, a partir del próximo fin de semana, en un nuevo paso que llega como continuación de la experiencia de realizarles entrevistas antes del inicio de los encuentros.

Según informó el diario español «Marca», los partidos de la Liga española vivirán por primera vez en la historia del fútbol español la realización de entrevistas a los árbitros tras el pitido final, y la aplicación de esta medida comenzará durante el presente fin de semana, cuando el público escuchará las declaraciones de al menos dos árbitros.

La cobertura televisiva de las competiciones de LaLiga ya había vivido esta temporada una evolución llamativa, representada en la realización de entrevistas a los árbitros antes del inicio de los partidos por primera vez, en una experiencia innovadora lanzada por el comité técnico de árbitros y que se mantuvo a lo largo de las últimas semanas, en la que los periodistas de los medios de comunicación propietarios de los derechos de emisión se encargaron de realizar dichas entrevistas.

La Liga española y el comité técnico de árbitros se encaminan ahora a ampliar el alcance de esta experiencia, pues las entrevistas no se limitarán al antes de los partidos, sino que se extenderán también al después.

Según informó la cadena «DAZN», el partido del derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad será uno de los encuentros que vivirá este nuevo paso, ya que el árbitro principal del partido hablará tras su finalización, después de que ambos equipos se enfrenten el domingo a las nueve de la noche en el estadio de San Mamés.