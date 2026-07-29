Uno de los imanes del Ministerio de Asuntos Religiosos de Egipto encendió la polémica en las últimas horas, por burlarse del club Al Ahly.

Los usuarios de las redes sociales difundieron un vídeo de un imán vestido con la indumentaria de Al-Azhar frente a la puerta del club Zamalek, en el que se burlaba del eterno rival, el Al Ahly, por no lograr clasificarse a la próxima edición de la Liga de Campeones de África.

El vídeo provocó un estado de indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes consideraron que este comportamiento no era digno de la indumentaria de Al-Azhar que vestía el imán durante sus declaraciones.

El Ministerio de Asuntos Religiosos emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en "Facebook", en el que anunció la apertura de una investigación urgente en torno al vídeo difundido.

El Ministerio aclaró que tomará las medidas oportunas para preservar su imagen pública, el mensaje del imán y la dignidad de la indumentaria de Al-Azhar, señalando que este habló sobre un asunto ajeno a la predicación y con un tono que encerraba burla.

El Al Ahly se había clasificado para la Copa Confederación Africana, tras terminar en el tercer puesto de la tabla de clasificación de la Liga egipcia durante la pasada temporada, mientras que los clubes Zamalek y Pyramids se clasificaron para la Liga de Campeones.