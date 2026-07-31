El expresidente del club Al Nassr generó una gran polémica tras dirigir un mensaje que pareció irónico a la afición de su eterno rival, el Al Ahli, en relación con la salida del entrenador alemán Matthias Jaissle de la dirección del equipo.

Informaciones de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su renuncia como técnico del Al Ahli, ayer jueves, para dirigir al Newcastle United la próxima temporada, en sustitución de su anterior entrenador Eddie Howe.

El príncipe Faisal bin Turki, expresidente del club Al Nassr, publicó un tuit en su cuenta oficial en el sitio "X", en el que escribió: "Resuelvan sus problemas con su entrenador, que los dejó lejos del Al Nassr; no sabemos nada de él ni tuvimos que ver con su marcha".

Aunque el expresidente del Al Nassr no mencionó explícitamente el nombre del Al Ahli, la respuesta fue dirigida a un sector de la afición del "Raqi", que acusó a algunos dirigentes vinculados al club Al Nassr de provocar la salida de Jaissle.

La relación entre las aficiones del Al Ahli y el Al Nassr atraviesa un gran estado de tensión desde los partidos entre ambos equipos la temporada pasada, ya fuera en la Supercopa de Arabia Saudí, cuando el "Raqi" se coronó campeón, o en la Roshn League, cuando cada equipo venció al otro.

Tras uno de esos partidos, algunos jugadores del Al Ahli, encabezados por el defensa turco Merih Demiral, acusaron a los responsables de la liga saudí de favorecer al Al Nassr, en beneficio de su estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.