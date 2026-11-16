¿Se burló de él? Ancelotti responde con contundencia a la petición de Romário de destituirlo

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El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, respondió a la petición de la leyenda de la samba, Romário, de destituirlo de su cargo tras la derrota ante Japón por 3-2, en el partido amistoso que enfrentó a ambas selecciones en la ciudad de Singapur.

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Romário consideró que el técnico no ha demostrado hasta ahora su capacidad para dirigir a la selección de la samba, pese a su brillante palmarés con los clubes.

Las declaraciones de Romário llegaron a través de su cuenta oficial en "Instagram", donde dirigió críticas directas a Ancelotti, al considerar que su gran trayectoria como entrenador no basta para justificar la continuidad de la experiencia actual.

Cuando le preguntaron a Ancelotti sobre las críticas del exdelantero de la selección brasileña, respondió en español, según el diario "Marca": "Es la libertad de expresión, y en un país democrático cada persona tiene derecho a dar su opinión".

Y continuó: "Romário ha dado su opinión, y cada persona tiene derecho a decir lo que quiera, sea cierto o erróneo. La verdad es que Romário habla mucho, y está en su derecho".

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Ancelotti añadió, en rueda de prensa: "Es un trabajo nuevo, y estoy satisfecho con lo que hacemos, pero creo que no es suficiente. Tengo que dar más, y lo haré. Estoy feliz de estar aquí, feliz de estar con la selección, y tengo que mejorar".

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Y agregó: "Tengo que dar más para que el equipo vuelva a ser competitivo. No hemos sido competitivos durante mucho tiempo. Estoy feliz de estar aquí, y quiero dar más para que el equipo sea el más competitivo del mundo".

El técnico restó importancia a la derrota ante Japón al afirmar: "Está claro que este es un momento para experimentar. Probamos jugadores nuevos, empezando por Gabriel Bontempo, André y Jonathan Jesus... son valoraciones muy positivas, sin mencionar nombres".

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Y prosiguió: "Siempre esperamos ofrecer un buen rendimiento, pero es imposible experimentar, hacer cambios y preparar al equipo al mismo tiempo. Todos creemos que el equipo va por el buen camino. Seguimos con mucha confianza por esta senda, y afrontaremos una prueba real ante Singapur".

El entrenador italiano añadió: "Ahora necesitamos evaluar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Algunos aspectos ante Japón demostraron que necesitamos desarrollar nuestro rendimiento defensivo más que el ofensivo. Pero vamos por el buen camino para tener una selección nacional muy fuerte en el futuro".

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Romário critica a Ancelotti

Cabe recordar que Romário dijo que el técnico italiano es uno de los más grandes entrenadores en la historia del fútbol, pero que alcanzó ese estatus a nivel de clubes, mientras que con la selección brasileña no ha mostrado hasta ahora el nivel que se espera de él.

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Romário no se limitó a atacar al director técnico, sino que dirigió sus críticas también al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, exigiéndole que intervenga y tome una decisión contundente.

Dirigió un mensaje de duro tono al presidente de la confederación, Samir Xaud, instándolo a tener el valor de rescindir el contrato con Ancelotti, y advirtiendo de que la continuidad de la situación actual podría exponer a la selección a más fracasos.

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Romário dijo que la camiseta de la selección brasileña no debería ser objeto de experimentos ni de decisiones poco meditadas, señalando que la afición ya ha sufrido resultados decepcionantes.

Añadió que su país no puede permitirse perder una nueva oportunidad en la Copa del Mundo, pidiéndole a Ancelotti que vuelva a entrenar clubes si quiere continuar su carrera, en lugar de seguir dirigiendo a la selección nacional.