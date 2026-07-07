¿Se benefició Argentina con el arbitraje ante Egipto? Respuesta contundente de Neville y Roy Keane

La polémica arbitral en el Egipto-Argentina sigue viva tras la dramática derrota (3-2) de los Faraones el martes en octavos del Mundial 2026.

Egipto ganaba 2-0 hasta el 79’, pero Argentina marcó tres goles seguidos y avanzó a cuartos.

La polémica arbitral surgió tras anular, con ayuda del VAR, un gol de Mustafa Zico al inicio del segundo tiempo por una falta previa sobre Marwan Attia.

El cuerpo técnico, liderado por Hossam Hassan, y los jugadores egipcios protestaron por la validación del tercer tanto argentino, alegando una falta sobre Mohamed Salah, pero el árbitro rechazó revisar el VAR.

En el plató de «ITV», el presentador Mark Bogatch preguntó a Gary Neville, exjugador del Manchester United e Inglaterra, si se habría anulado un gol así a Argentina. Respondió: «Es poco probable».

Su excompañero en el Manchester United, Roy Keane, coincidió: Argentina tuvo suerte con esa decisión.

Según «The Sun», Keane añadió: «Los grandes equipos se benefician de estas decisiones, pero eso no resta mérito a lo de Argentina. Les felicito».

Y añadió: «Las decisiones pueden ir a tu favor o en tu contra, y parecen beneficiar a los grandes equipos».



