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Se acerca el próximo mercado de fichajes y vuelven los rumores sobre posibles salidas del Stuttgart. El club necesita ingresar dinero. Estas son las razones y la situación que lo tiene atrapado.

De candidato al descenso a participante habitual en competiciones europeas; de temer por su supervivencia a ganar la copa; de tener un equipo sin figuras reconocibles a contar con numerosos internacionales, incluidos alemanes: el ascenso del Stuttgart en los últimos años es, sin duda, una de las evoluciones más destacadas de la historia reciente de la Bundesliga.

Sin embargo, el consejo de supervisión lleva años frenando la euforia y vigilando las finanzas. Por supuesto, el aspecto económico desempeña un papel fundamental en todos los clubes, al menos en Alemania. Pero en el Stuttgart se ha convertido casi en una pequeña tradición especular con la salida de jugadores importantes para generar los ingresos por traspasos que exige la cúpula. Así ocurrió el pasado verano y vuelve a suceder ahora, en las semanas previas a la apertura del mercado de invierno. Una circunstancia que tampoco ha pasado inadvertida para Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss y Angelo Stiller, cuya situación supuestamente ya no genera unanimidad , figuran entre los candidatos a salir. Ramon Hendriks y Finn Jeltsch, uno de los favoritos de Jürgen Klopp , también despiertan interés. La marcha de cualquiera de ellos, si finalmente se produce o tiene que producirse, supondría una pérdida considerable de calidad. Además, cabe preguntarse por qué el Stuttgart aceptaría un golpe tan duro para su plantilla.

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Al fin y al cabo, el Stuttgart ingresó una suma enorme por Nick Woltemade hace poco más de un año, volvió a alcanzar la final de la Copa de Alemania y se clasificó para la lucrativa Champions League. Todo ese dinero no puede haberse esfumado, ¿verdad? Sin embargo, la situación no es tan sencilla.

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Un imperio propio: los grandes planes del Stuttgart

Tampoco se cumple el tópico de que los suabos miran tres veces cada céntimo antes de gastarlo. La exigencia del consejo de supervisión de generar ingresos por traspasos de varias decenas de millones de euros responde a distintos frentes.

Por un lado, pese a las sólidas cifras del ejercicio 2025, con más de 80 millones de euros adicionales en ingresos y unos siete millones más de beneficio que en 2024, el Stuttgart necesita dinero para proyectos de infraestructura. Ya en agosto trascendió que las oficinas de la Mercedesstraße iban a renovarse por completo y que incluso podrían construirse de nuevo. Alexander Wehrle, presidente de la junta directiva, anunció además en la asamblea de socios que quería comprar el Carl-Benz-Center. El edificio se encuentra entre el MHP-Arena y el Porsche-Arena. El recinto cuenta con 20.000 metros cuadrados de superficie útil, en los que el Stuttgart alquila actualmente espacios destinados, entre otras cosas, al departamento de marketing, la tienda de aficionados y la academia juvenil. También está previsto crear un museo del club.

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Solo este último proyecto costará 50 millones de euros, según el diario Bild. Se financiaría mediante un préstamo bancario y, a largo plazo, se sufragaría con el ahorro en alquileres. En ese contexto, a partir de 2029 también podría iniciarse la remodelación de las oficinas del club, construidas en los años ochenta.

Y hablando de préstamos: el Stuttgart tampoco ha terminado de pagar la reforma del MHP-Arena para la Eurocopa 2024, que acabó costando entre 130 y 140 millones de euros. La amortización del crédito se prolongará hasta 2034.

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La independencia a la que aspira el Stuttgart y su sueño de tener un imperio propio en Bad Cannstatt reflejan las grandes ambiciones del club. En aquella asamblea de socios, Wehrle incluso bromeó al final de su discurso: «Quizá algún día consigamos tener un estadio aún más grande aquí, en el Neckarpark».

Getty Images

Una tarea descomunal: el Stuttgart se enfrenta a numerosas posibles salidas

Por otro lado, hay que compensar el déficit en fichajes del verano, nada desdeñable. Mientras que, según las cifras publicadas, se destinaron 55 millones de euros a los fichajes de Dzenan Pejcinovic y Leo Sauer, que hasta ahora no han tenido fortuna, y a la incorporación definitiva de El Khannouss, que antes estaba cedido, el Stuttgart ingresó sobre el papel unos 38 millones de euros. Pero también hay que señalar que una parte considerable de esa cifra nunca llegó a las arcas del club.

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De los aproximadamente 22 o 23 millones de euros por Chema Andres, incluidos en esos 38 millones, el Real Madrid se llevó una suma importante gracias a una cláusula que le otorgaba un porcentaje de la venta. No se ha precisado la cantidad exacta y las informaciones difieren considerablemente: algunas hablan de la mitad, once millones de euros, y otras, de siete millones. Además, su salida estaría generando ahora incomprensión dentro del club , porque se produjo tan cerca del cierre del mercado que ya no fue posible fichar a un sustituto.

Por otra parte, El Khannouss, Stiller y Leweling rechazaron en verano ofertas lucrativas que habrían reportado unos 40 millones de euros por cada uno y compensado las inversiones de un plumazo.

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A ello se suma el aumento del presupuesto destinado a personal, ligado al progreso deportivo. Según informaciones de kicker, ha pasado de 105 a 163 millones de euros en tres años. Los costes salariales han crecido considerablemente debido a los costosos fichajes y a las renovaciones de jugadores importantes como el capitán Deniz Undav, que se convirtió en el futbolista mejor pagado de la historia del club con 5,5 millones de euros, más primas y una cantidad por la firma .

Además, de cara a la próxima temporada a más tardar, habrá que decidir quiénes deben subir un escalón en la escala salarial. Un año después, el club se enfrenta a la posibilidad de una reestructuración radical . Expiran nada menos que 15 contratos, entre ellos los de titulares actuales como Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich y Josha Vagnoman, además de los de Stiller, Demirovic y Hendriks. También termina el contrato de la promesa Yannik Spalt . Por tanto, la mayoría de las decisiones deberán estar tomadas para el verano. Entonces quedará la última oportunidad de ingresar dinero por esos jugadores. De lo contrario, el Stuttgart se arriesga a perder a varios de ellos sin recibir un traspaso. Una tarea descomunal para la dirección deportiva encabezada por Fabian Wohlgemuth y Christian Gentner.

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Las negociaciones con Hendriks, por ejemplo, llevan ya algún tiempo en marcha . Sin embargo, además de una importante subida salarial, el jugador de 25 años estaría pidiendo una cláusula de rescisión, algo que buena parte del consejo al parecer ya no quiere conceder en el futuro. Las experiencias recientes fueron demasiado negativas. Tanto Waldemar Anton, por 22,5 millones de euros, como Serhou Guirassy, por 18,5 millones, se marcharon al Borussia Dortmund por cantidades relativamente bajas debido a esas cláusulas. Hiroki Ito fichó por el Bayern de Múnich por 23,5 millones de euros. De la plantilla actual, solo Stiller, con una cláusula de 37 millones, y El Khannouss, con una de 75 millones, conservan una opción de salida de ese tipo. La de Führich expiró recientemente, según Sport Bild.

Sebastian Hoeneß, un polvorín: el Stuttgart afronta un problema casi imposible de resolver

Este invierno, el Stuttgart probablemente podría pedir aún más por los posibles candidatos a salir. Su posición negociadora sería mejor ante la perspectiva de perder a jugadores importantes en plena temporada. Por otro lado, la marcha de un titular enfadaría al entrenador, Sebastian Hoeneß, que, naturalmente, no quiere prescindir de ningún jugador clave.

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Ya tras la salida de Woltemade, Hoeneß no dudó en criticar públicamente, visiblemente molesto, la planificación de la plantilla y exigir fichajes de inmediato . «Por supuesto que existe una situación económica», dijo. También consideró «normal» que surgiera una «tensión». «Pero la responsabilidad deportiva recae en el entrenador». Una postura que, como es lógico, no ha cambiado. Un polvorín. Más aún cuando, por los motivos expuestos, la cuestión del saldo de fichajes volverá a aparecer después de la temporada.

También estarían en peligro las ambiciones deportivas, lo que a su vez tendría consecuencias en cadena. Al fin y al cabo, avanzar en la Champions League supondría ingresar entre diez y 20 millones de euros, algo que parece perfectamente posible con los siete puntos obtenidos hasta ahora en cuatro partidos. Los dos últimos encuentros de la fase de liga, quizá decisivos, contra el Brujas y el PSV Eindhoven se disputarán después del cambio de año, cuando el mercado de fichajes lleve ya tiempo abierto.

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Una nueva clasificación para la máxima competición europea en el nuevo año reforzaría además la posición del club en las negociaciones contractuales previstas o ya en marcha con Hendriks y compañía. Tras el irregular inicio de temporada, sin embargo, esa clasificación está lejos de estar garantizada, aunque después de diez jornadas todavía es algo pronto para hacer pronósticos.

Así, el Stuttgart está, en cierto modo, atrapado. Mantener la fortaleza de la plantilla y equilibrar las finanzas se está convirtiendo en un problema casi imposible de resolver para la directiva. Por si fuera poco, las tensiones con el entrenador Hoeneß parecen inevitables. Su contrato, por cierto, también expira en 2028.

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El Stuttgart se enfrenta a una oleada de salidas: los contratos que expiran

Jugador Posición Fin de contrato Stefan Drljaca Portero 30 de junio de 2027 Dan-Axel Zagadou Defensa central 30 de junio de 2027 Fabian Bredlow Portero 30 de junio de 2028 Marius Funk Portero 30 de junio de 2028 Ameen Al-Dakhil Defensa central 30 de junio de 2028 Ramon Hendriks Defensa central 30 de junio de 2028 Jeff Chabot Defensa central 30 de junio de 2028 Josha Vagnoman Lateral derecho 30 de junio de 2028 Leonidas Stergiou Lateral derecho 30 de junio de 2028 Maximilian Mittelstädt Lateral izquierdo 30 de junio de 2028 Angelo Stiller Centrocampista 30 de junio de 2028 Atakan Karazor Centrocampista 30 de junio de 2028 Jarzinho Malanga Centrocampista 30 de junio de 2028 Nikolas Nartey Centrocampista 30 de junio de 2028 Yanik Spalt Centrocampista 30 de junio de 2028 Chris Führich Centrocampista 30 de junio de 2028 Ermedin Demirovic Delantero 30 de junio de 2028