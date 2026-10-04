El extremo de 30 años sigue sometido a una enorme presión de expectativas a orillas del Bósforo. En sus siete apariciones oficiales en lo que va de temporada, el exjugador del Bayern aún no ha participado en ningún gol.

Según la información del diario deportivo turco, la reunión con Sané debería celebrarse incluso antes de los próximos partidos de la Süper Lig contra el Kasimpasa y de la Champions League frente al FC Barcelona. La cúpula del club espera que el intercambio no solo arroje luz sobre las causas de la crisis de forma, sino que también exige a una de sus fichas mejor pagadas una rápida mejora en su rendimiento. Así, los dos próximos encuentros ya son considerados internamente pruebas decisivas para Sané.

La situación del internacional alemán en 80 ocasiones, que recientemente tampoco fue tenido en cuenta por el seleccionador Jürgen Klopp para la selección de la DFB, en el conjunto amarillo y rojo ya lleva semanas siendo tensa. Ya a principios de septiembre informó el diario Sabah de claras tensiones.

Según esa información, Sané estaba descontento con sus minutos de juego e incluso llegó a coquetear temporalmente con una salida anticipada. Internamente, se dice que explotó por su papel como jugador de complemento. Sané habría dejado claro entonces que en ningún caso se veía como un suplente para apariciones breves y que esa situación no se correspondía con sus aspiraciones.

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Leroy Sané sigue sin participar en ningún gol con el Galatasaray

Ya el arranque del nuevo curso resultó decepcionante para el zurdo. Es cierto que en la 1.ª jornada fue titular en el 2-2 contra el recién ascendido Corum FK y disputó 89 minutos, pero tras la floja actuación de todo el equipo, el entrenador Buruk tomó medidas.

En los siguientes partidos de liga, el exjugador del Bayern se encontró en el banquillo: en el triunfo por 4-0 contra el Erzurumspor no entró hasta el minuto 66, mientras que en la victoria por 3-2 ante el Göztepe ingresó en el 73.

Para rebajar la inquietud, la directiva del club ya habría buscado el diálogo en ese momento y le aseguró a Sané su gran importancia dentro de la plantilla, así como plena confianza de cara al resto de la temporada.

Sané había llegado en el verano de 2025 desde el FC Bayern de Múnich al Galatasaray. En su primera temporada firmó siete goles y nueve asistencias en 43 partidos oficiales. Su contrato con el campeón turco está fechado hasta 2028.