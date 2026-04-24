¿Se avecina una tormenta? «Creo que aún quedan cosas por pasar en el Feyenoord»

Pierre van Hooijdonk, leyenda del Feyenoord, admite en NOS que está preocupado por la crisis directiva tras la marcha de Dennis te Kloese.

El club parece haber vuelto al punto de partida en la dirección tras la salida de Dennis te Kloese. Van Hooijdonk lo ve con temor: «No es una situación agradable para Feyenoord; creo que aún faltan más cosas por suceder».

La salida del directivo no le sorprende: «Esa doble función no ha resultado un éxito rotundo. Tras un buen comienzo, empezó a tener dificultades».

Tras la salida de Arne Slot, eligió a Brian Priske, quien dejó el cargo a mitad de temporada. Además, había afirmado que Robin van Persie aún no estaba listo para dirigir al equipo.

«En definitiva, la buena aventura europea de la temporada pasada se debe en gran parte a Priske, mientras que este curso, bajo la dirección de Van Persie, no ha salido como se esperaba».

Tampoco ve en su excompañero Kees van Wonderen al director técnico idóneo: «Tiene buena cabeza, pero le falta experiencia. No es Max Huiberts».

Van Hooijdonk cree que deben darse muchos cambios antes de que Robert Eenhorn y Huiberts consideren trabajar en De Kuip: «Para eso, deben mejorar la toma de decisiones y la estructura. Eenhorn ya ha dicho que algunas cosas deben hacerse de otra manera».