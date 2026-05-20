¿Se avecina una salida precipitada del Ajax? «Un primer club se interesa por Dolberg»

Según el medio danés Campo, el FC Midtjylland quiere fichar al delantero del Ajax Kasper Dolberg. Así, su segunda etapa en el club holandés podría durar solo un año.

Hace semanas ya se rumoreaba que el delantero dejaría Ámsterdam el próximo verano: el Algemeen Dagblad informó que el director técnico, Jordi Cruijff, le autorizó a buscar equipo.

Este verano llegó con gran expectación tras marcar mucho en Bélgica con el Anderlecht y costar diez millones de euros, pero apenas ha rendido.

Sin embargo, su rendimiento ha sido decepcionante por su irregularidad: en 22 partidos de la Eredivisie solo ha marcado tres goles y dado tres asistencias.

Tras el duelo contra el PSV, recibió elogios, como los del columnista del Parool, Henk Spaan: «Es elegante, rápido, técnico y fuerte. Quien no vea sus cualidades, no entiende de fútbol».

Aun así, podría dejar el Johan Cruijff ArenA este verano. El Midtjylland, que muestra «gran interés», podría ser su destino.

Sin embargo, el equipo quedó segundo y no se clasificó para la Liga de Campeones, así que deberá convencer a Dolberg con la Europa League. Este año, el Midtjylland volvió a jugar la Europa League, pero el Nottingham Forest lo eliminó en octavos.