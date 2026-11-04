Según informa Sport Bild, estos días hay conversaciones entre los responsables del Borussia Dortmund y el entorno del jugador. Sin embargo, las rondas de negociación celebradas hasta ahora han avanzado con dificultades, por lo que no se vislumbra un acuerdo rápido.

Según esa información, el primer salario ofrecido por el BVB está lejos de las expectativas de Anton, que desea un mayor reconocimiento. Al fin y al cabo, el jugador de 30 años lleva tiempo siendo uno de los pilares del Borussia.

Anton es el complemento perfecto para Nico Schlotterbeck, aunque en el pasado también brilló en su ausencia como único líder de la defensa. Desde la llegada del fichaje Joane Gadou, Anton se ha asentado en el centro de la línea de tres defensas que prefiere el entrenador Niko Kovac. Así, ha ganado aún más peso después de haber ocupado con frecuencia el lado derecho.

Incluso Nico Schlotterbeck ve a Waldemar Anton como el «jefe»

«Waldi es un líder, pero para mí hay algo mucho más importante: es alguien que toma la iniciativa, que piensa, come, duerme y bebe fútbol las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que apoya a sus compañeros», dijo recientemente Kovac sobre Anton. Y recalcó: «Nunca se rinde y lo da todo por el equipo. Es un ejemplo, y eso es lo que se necesita».

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Schlotterbeck también reconoció la importancia de Anton para el equipo. «Cuando Waldi juega en el centro y yo a la izquierda, él es el jefe porque marca la línea. También se comunica en voz más alta», dijo en un vídeo publicado en las redes sociales del BVB. Y añadió: «Lo que ha hecho durante el último año y medio es realmente espectacular».

También es valorado en la selección nacional. Jürgen Klopp había incluido a Anton en su segunda convocatoria para la última concentración y lo hizo jugar los 90 minutos tanto contra Serbia (2-0) como contra Grecia (0-0). Entonces calificó de «sobresaliente» la actuación del líder de la defensa del Dortmund junto a Malick Thiaw.

Además, con motivo de su convocatoria para el Mundial, el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann había descrito al nacido en Uzbekistán como el «pegamento» de un equipo para subrayar su importancia.

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BVB: ¿Cuándo continuarán las negociaciones con Waldemar Anton?

Por eso, sería un duro golpe para el BVB no llegar a un acuerdo con Anton. No obstante, parece poco realista que el Borussia no vaya a ceder en nada. Según Sport Bild, las negociaciones continuarán en las próximas semanas.

Anton llegó a Dortmund en el verano de 2024 procedente del VfB Stuttgart mediante una cláusula de rescisión que, según se informó, ascendía a 22,5 millones de euros. Desde entonces, se ha convertido en un fijo en el once inicial. Ha disputado exactamente 100 partidos con la camiseta del BVB, en los que incluso ha marcado seis goles y repartido cuatro asistencias.