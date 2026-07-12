La revista alemana Kicker informa de que Tjark Ernst podría fichar por el Feyenoord. Según este medio, el club de Róterdam está avanzando cada vez más en las negociaciones.

Kicker asegura que el fichaje está cerca.

Sin embargo, el portero de 23 años del Hertha BSC no es el único que ha despertado el interés del equipo de Róterdam.

Celtic, Borussia Mönchengladbach y VfL Wolfsburgo también lo siguen.

El Wolfsburgo estaba cerca de ficharlo, pero su descenso a la 2. Bundesliga frustró la operación.

Por ello, el club de Volkswagen, tal y como se informó anteriormente, está barajando la posibilidad de fichar al portero del Feyenoord, Timon Wellenreuther, procedente del Stadionclub.

En cualquier caso, el Feyenoord está un paso más cerca de fichar a un nuevo portero. Ernst es su prioridad y está dispuesto a vivir una aventura en Rotterdam, atraído por la posibilidad de jugar la Liga de Campeones.