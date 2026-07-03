Adam Tahaui está a punto de fichar por el NEC, informa ESPN.

El FC Utrecht también lo pretendía, pero se quedó sin él. El centrocampista de veinte años aún tenía contrato en Arnhem hasta mediados de 2027. Según De Gelderlander, el NEC pagará 650 000 euros por este jugador creativo.

La temporada pasada, en la Keuken Kampioen Divisie, marcó cinco goles y dio diez asistencias.

Según ESPN, firmará un contrato de cuatro años con el NEC, hasta 2030, tras pasar el reconocimiento médico.

Es inusual que un jugador pase directamente del Vitesse a su archirrival NEC. Antes lo hicieron Patrick Pothuizen (1992), Jhon van Beukering (2004) y Anthony Musaba (2018), quien llegó de la cantera, se consolidó en el primer equipo y luego fichó por el AS Mónaco.

En sentido inverso, Navarone Foor protagonizó el traspaso directo más polémico de las últimas décadas: se formó en la cantera del NEC, jugó más de 150 partidos y luego se marchó gratis al archirrival.