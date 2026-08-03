Según el prestigioso periódico neerlandés De Telegraaf van Gaal estaría dispuesto a asumir el cargo vacante tras la dimisión de Ronald Koeman. La información se basa en datos procedentes del entorno directo de la ya icono de 74 años.









Van Gaal ya entrenó a la Elftal en tres etapas. Durante su primera etapa (2000 a 2001) no logró la clasificación para el Mundial de 2002; en la segunda (2012 a 2014) alcanzó las semifinales del Mundial en Brasil; en la tercera (2021 a 2022), cayó en cuartos de final en Kater contra la posterior campeona del mundo, Argentina.

En el actual Mundial de Norteamérica, Países Bajos cayó ya en dieciseisavos de final ante Marruecos y, posteriormente, Koeman dimitió. Arne Slot, supuesto candidato favorito de la federación neerlandesa de fútbol, quiere seguir trabajando en el fútbol de clubes tras su salida del Liverpool. Erik Ten Hag también habría rechazado el cargo, y Peter Bosz (actualmente entrenador del PSV Eindhoven) es otro de los candidatos. El próximo partido oficial de la Elftal será en la Nations League el 24 de septiembre en Ámsterdam contra Alemania.

Louis van Gaal trabajó por última vez para el Ajax de Ámsterdam

Van Gaal ha tenido que lidiar en los últimos años con graves problemas de salud. En la antesala del Mundial de 2022 hizo público un diagnóstico de cáncer de próstata. Tras el torneo dimitió para centrarse en su salud. Después de un año de pausa, regresó en octubre de 2023 a su exclub, el Ajax de Ámsterdam, como asesor. Dejó ese cargo al final de la pasada temporada. Ahora, al parecer, está listo para un gran regreso a los banquillos.

Al margen de sus tres etapas al frente de la Elftal y de numerosas funciones en el Ajax, van Gaal también trabajó con éxito en el FC Barcelona y el Bayern de Múnich. Con los muniqueses ganó el doblete en 2010, pero en la final de la Champions League cayó derrotado ante el Inter de Milán.