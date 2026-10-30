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Lisandro Martinez podría estar cerca de una salida inesperada del Manchester United, mientras el Barcelona sigue de cerca la situación cada vez más delicada del defensa en Old Trafford. El internacional argentino desató recientemente la polémica al cuestionar públicamente la estrategia de fichajes del club y la labor del director técnico Jason Wilcox.

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Las consecuencias de la crisis en Old Trafford

El futuro del jugador de 28 años en Manchester está seriamente en duda tras el deterioro de su relación con la directiva. Según las informaciones, Martinez ha decidido no prolongar su estancia, con las negociaciones para renovar su contrato estancadas desde su triunfo en el Mundial de 2022, en medio de su malestar por la diferencia entre su salario y el de los mejor pagados de la plantilla.

Su contrato actual vence este verano. Aunque el Manchester United dispone de una cláusula para prorrogarlo 12 meses, el defensa se opone a que se active y el club sigue siendo reticente a imponerla. Según Mundo Deportivo, este bloqueo contractual ha puesto en alerta al Barcelona, que ha incluido al exjugador del Ajax entre sus candidatos como un refuerzo defensivo muy accesible, junto a Alessandro Bastoni, del Inter, y Natan, central del Real Betis.

Aumenta la tensión en el vestuario

El malestar tiene su origen en una reciente derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid, tras la cual el argentino criticó públicamente la falta de profundidad de la plantilla del Manchester United. Aunque, según las informaciones, varios compañeros comparten su preocupación de fondo por el rumbo general del club, la contundencia de sus declaraciones provocó importantes tensiones en privado.

El momento elegido para expresar sus quejas sorprendió al vestuario y dio lugar a un enfrentamiento en privado con al menos un compañero. Pese a este conflicto interno, la posibilidad de fichar próximamente a Martinez lo convierte en un objetivo prioritario para los equipos de LaLiga. España se ha perfilado como su destino preferido y, según AS, también se le vincula estrechamente con el Atlético de Madrid tras su victoria sobre el Manchester United.

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Exigencias de inversión

La polémica estalló cuando Martinez hizo una valoración tajante de los fichajes del Manchester United tras su dura derrota en la capital española. El central reclamó una plantilla más fuerte para competir al máximo nivel y señaló directamente al equipo responsable de los fichajes.

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«Tenemos que traer a más jugadores para competir», afirmó Martinez. «Espero más [inversión]. Al cien por cien. Espero más de nuestro director técnico. Tengo que ser sincero: como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante contar con una plantilla fuerte para estar preparados para una noche como esta».

Según las informaciones, estas declaraciones no fueron un intento premeditado de forzar un traspaso, sino el reflejo de un malestar arraigado. El defensa se disculpó posteriormente por sus palabras.

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El entrenador busca pasar página

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha tratado desde entonces de rebajar la tensión y ha insistido en que la plantilla sigue completamente unida. Confirmó que el asunto se trató internamente y recalcó que el equipo está centrado en seguir adelante.

«Licha ha hablado públicamente y ha reconocido la situación y, como grupo, hemos pasado página», explicó Carrick. «Para nosotros, como grupo, no hay ningún problema. Consideramos que el asunto está resuelto».

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Pese a las palabras tranquilizadoras de Carrick, enero representa la última oportunidad realista del Manchester United de obtener una cantidad por su traspaso. A menos que el club active inesperadamente su cláusula de prórroga, corre el riesgo de perder gratis el próximo verano al defensa, que suma 115 partidos.