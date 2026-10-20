Según informa Sky, Fabian Bredlow fue ofrecido al club más laureado de Alemania. De acuerdo con esa información, ya hubo un primer contacto entre ambas partes.

El contrato de Bredlow vence al final de la temporada, por lo que el Bayern podría ficharlo, en teoría, sin pagar traspaso. Sin embargo, al parecer existe una cláusula por la que el contrato se renovaría automáticamente si alcanza un número determinado de partidos. El informe no precisa cuántos son. Lo único claro es que, pese a lo poco que lleva la temporada, ya ha jugado varios y es probable que sume más.

En la Bundesliga, Bredlow defendió la portería en los cuatro primeros partidos como sustituto del lesionado Dennis Seimen. Pese al regreso del prometedor guardameta, también jugó recientemente en la Champions League. El entrenador Sebastian Hoeneß había anunciado previamente un modelo de reparto de minutos para aliviar la carga de Seimen y premiar a Bredlow por sus actuaciones, algunas de ellas sobresalientes.

Sin embargo, dada su situación contractual, otros clubes también están interesados en Bredlow, según Sky. El portero defiende la meta del conjunto de Suabia desde 2019 y en años anteriores también fue el suplente, incluidos tres años por detrás de Alexander Nübel, cedido por el Bayern. Se habla de «varias consultas».

¿Por qué busca el Bayern de Múnich un nuevo portero?

El jugador de 31 años también cumpliría el perfil que supuestamente busca el Bayern: un portero experimentado que pueda apoyar a Urbig, sea asequible y tenga ciertas cualidades con el balón. Esto último no figura entre los grandes puntos fuertes de Bredlow, aunque se le considera fiable también con el balón en los pies.

Además, el Bayern ya ha tenido buenas experiencias con porteros procedentes de Stuttgart. El fichaje de Sven Ulreich en el verano de 2015, cuando era incluso el titular indiscutible del VfB, resultó todo un acierto. Siempre que Manuel Neuer no estaba disponible, Ulreich ofreció una enorme seguridad, salvo en contadas ocasiones. Tanto es así que aquella historia de éxito continúa hasta hoy, tras una interrupción de un año en la temporada 2020/21 por su marcha al Hamburgo. Sin embargo, todo apunta a que el próximo verano el guardameta, que ya tiene 38 años, pondrá fin a su carrera.

Lo mismo ocurre con Manuel Neuer. En las últimas semanas y meses, el veterano portero de 40 años ha insinuado varias veces que colgará los guantes después de esta temporada. Neuer sigue siendo el número uno, pero cede su puesto a Urbig con regularidad para facilitarle la transición.

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Bayern de Múnich: ¿qué otros porteros figuran entre los candidatos?

Además de Bredlow, hay otros porteros en el mercado que podrían aportar experiencia para apoyar al jugador de 23 años. Recientemente ya se había informado de un interés por Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham FC) y Marvin Schäbe (1. FC Colonia). Además, Sky reveló a principios de octubre una lista de nombres destacados que supuestamente figuran entre las opciones que se barajan en la Säbener Straße. La cadena de pago citó a Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlín), Lukas Hradecky (AS Mónaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Rui Silva (Sporting).

Finn Dahmen también se presenta como una alternativa interesante. El jugador de 28 años, convocado por Jürgen Klopp para su primera concentración como seleccionador de Alemania, también podría llegar libre en verano. Sin embargo, en el FC Augsburgo aún pueden albergar esperanzas de que continúe.

El FCA es su «primer interlocutor», explicó Dahmen recientemente: «Ambos sabemos lo que significamos el uno para el otro y nos apreciamos mucho. Es una decisión importante para el resto de mi carrera y tengo que pensarla detenidamente».







