Según informa The Athletic, los Spurs pujan intensamente por el delantero Omar Marmoush y el extremo izquierdo Savinho. Según el informe, las conversaciones entre las partes avanzan bien. Sin embargo, todavía no se han filtrado cifras concretas de traspaso.

Marmoush logró en su día su gran irrupción en el Eintracht Frankfurt, antes de fichar por el Manchester City en enero de 2025 por 75 millones de euros. Desde entonces, allí suele desempeñar un papel de revulsivo. En un año y medio, el egipcio de 27 años disputó 62 partidos, en los que logró 16 goles y seis asistencias. Su contrato con el City sigue vigente hasta 2029.

En la Community Shield, la Supercopa inglesa, contra el campeón Arsenal FC (0-3) el domingo, Marmoush entró en la segunda parte en sustitución del delantero titular Erling Haaland.

Tottenham solo ha reforzado hasta ahora la defensa

Savinho ni siquiera entró en la convocatoria del nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, contra el Arsenal. Los rumores sobre un supuesto interés del Tottenham en el jugador de 22 años vienen de lejos.

De hecho, los Spurs ya quisieron ficharlo el verano pasado. Sin embargo, entonces el traspaso fracasó por el veto del City. En octubre, el brasileño (fichado en 2024 por 25 millones de euros procedente del ESTAC Troyes) incluso amplió su contrato antes de tiempo hasta 2031.

Como Marmoush, tampoco él pasó la temporada pasada de un papel secundario. En total, disputó solo 1502 minutos, con cuatro goles y tres asistencias.

Tottenham ya ha invertido 267 millones de euros en este periodo de traspasos, pero hasta ahora solo ha reforzado la defensa. Martin Dubravka llegó como nuevo portero suplente. Para la zaga llegaron Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi y Andrew Robertson. Y para el centro del campo, Mateus Fernandes, además del hasta ahora fichaje estrella Sandro Tonali por 108 millones de euros desde el Newcastle United. Marmoush y Savinho darían una nueva dimensión al ataque del Tottenham.