La polémica en torno al futuro de Abdallah El Said con el Zamalek se intensificó, después de que el jugador solicitara rescindir su contrato con el club de mutuo acuerdo, en un momento en el que uno de los antiguos capitanes del equipo lanzó un duro ataque contra él, al considerar que nunca sintió que el jugador fuera del Zamalek ni que mereciera continuar en el club.

El ex, capitán del Zamalek Hisham Yakan escribió a través de su cuenta de Facebook: "Nunca en mi vida sentí que Abdallah El Said fuera del Zamalek, siempre vi que solo intentaba ganarse a la afición del Zamalek, es un jugador que no merece estar en el club, y su nombre no debería estar vinculado al Zamalek después de hoy ni desde hace un año".

Y añadió: "El Zamalek es grande solo por su afición", en una clara crítica al jugador, coincidiendo con la crisis que estalló entre El Said y la directiva del club respecto a su futuro.

Abdallah El Said pidió rescindir su contrato con el Zamalek de mutuo acuerdo, con la programación del pago de sus emolumentos atrasados, alegando lo que su agente describió como malos tratos y falta de reconocimiento hacia el jugador por lo que ha aportado al club. Su agente negó la existencia de negociaciones con cualquier otro club, y aseguró que El Said estudia poner fin definitivamente a su carrera futbolística desde el Zamalek.

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