"Se apoderó de mi isla sin pagar nada": una estrella de Brasil pide ayuda a la policía contra un candidato a la presidencia

El astro brasileño Richarlison, delantero del Tottenham, se encontró en una crisis inesperada después de que una enorme inversión fuera de los terrenos del fútbol se convirtiera en un conflicto que amenaza con hacerle perder millones, lo que lo llevó a solicitar la intervención de la policía en un caso que ha generado una gran polémica en Brasil, especialmente porque su rival es el candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro.

Según lo publicado por el diario The Sun, Richarlison acusó al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de apropiarse de su isla privada sin pagar ninguna contraprestación, exigiendo a la policía que abriera una investigación sobre el hecho.

El jugador brasileño señaló que compró la isla, situada en la costa de Río de Janeiro, entre los años 2020 y 2021, y que gastó en ella cerca de 10 millones de reales brasileños, sin recuperar nada de su inversión.

Richarlison dijo en un vídeo que publicó para sus seguidores: "No quería venderle la isla, y por eso aprovecharon la situación en el tribunal. Estábamos tramitando los papeles de propiedad de la isla, y dijeron que el asunto podría tardar meses o incluso años en resolverse".

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Y añadió: "Flávio Bolsonaro y ese hombre, Weller Tomaz, fueron allí, y en 24 horas se apoderaron de la isla. Aquí falló el sistema de justicia. Por lo que sé, se quedaron con la isla sin gastar ni un céntimo. Yo gasté cerca de 10 millones de reales allí y no obtuve nada".

Richarlison exigió a la policía que investigara el caso y aclarara el destino del dinero que invirtió en la isla, e instó a sus seguidores a pedirle a Flávio Bolsonaro que diera explicaciones sobre lo ocurrido.

La respuesta de Bolsonaro

Por su parte, Flávio Bolsonaro negó las acusaciones y las calificó de "noticias falsas", en un comentario que publicó en un vídeo de la influencer y cantante brasileña Juliette, que criticaba las prácticas políticas del candidato de derechas.

En respuesta a la negativa, Richarlison se limitó a preguntar: "¿Y qué pasa con mi isla?", mientras que el debate se convirtió en un asunto que acaparó la atención de la opinión pública brasileña en medio de una tensa carrera presidencial, antes de la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre, según el diario británico.

Esta crisis llega en un momento en el que Richarlison atraviesa una situación difícil con el Tottenham, tras quedar fuera de los planes del entrenador Roberto De Zerbi, ser excluido de la lista del equipo en la Premier League y disputar partidos con el equipo sub-21.