¿Se aplazará el clásico?: una gran crisis afronta el Al Nassr antes del duelo contra el Al Ahli

Una grave crisis golpeó al Al Nassr a pocas horas de disputar el clásico ante su eterno rival, el Al Ahli, en la Roshn Saudi League.

El Al Nassr visitará al Al Ahli pasado mañana, jueves, en el estadio Al Inma de Yeda, en la novena jornada de la Roshn Saudi League.

El periodista saudí Abdulaziz Al Osaimi reveló, a través de su cuenta personal en "X", la posibilidad de que el clásico sea postergado, ante el hecho de que la delegación del Al Nassr no ha salido todavía de la capital saudí, Riad.

Al Osaimi explicó que el Al Nassr está esperando conocer si existe la posibilidad de postergar el partido y que, en caso de que no se postergue, se verá obligado a viajar a Yeda por carretera, dada la dificultad de volar a causa de los últimos acontecimientos que vive el Reino de Arabia Saudí.

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Sin embargo, el periodista saudí señaló el deseo del equipo de la capital de que el partido sea postergado, sobre todo porque no ha tenido descanso tras el encuentro contra el Neftchi de Uzbekistán, ayer lunes, en la Liga de Campeones de Asia Elite.

El partido se considera decisivo para ambos equipos, ya que el Al Nassr busca continuar la persecución del Al Hilal por el liderato, pues ocupa el tercer puesto de la tabla con 19 puntos, a dos de distancia, y por detrás del Al Qadsiah, segundo clasificado, por diferencia de goles.

Por su parte, el Al Ahli busca mantener su recuperación logrando una nueva victoria que lo devuelva a la pelea por el título, pues ocupa el sexto puesto de la tabla con 15 puntos, cosechados en 5 victorias y 3 derrotas.