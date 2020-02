Se apagó el #ModoOso: Pratto lleva 250 días de sequía goleadora

El delantero de River, figura clave en la final de la Libertadores contra Boca, no convierte desde mayo de 2019 y perdió mucho terreno para el DT.

Mientras esperaban en la tarima, especialmente armada en el centro del campo de juego del Monumental, a que Leonardo Ponzio recibiera el trofeo de la de manos de Alejandro Domínguez, los jugadores de River en conjunto se formaron en línea, cruzaron sus brazos a la altura del pecho y miraron hacia el frente para la foto, imitando el festejo de gol que Lucas Pratto había inmortalizado para siempre el 9 de diciembre de 2018 en la final de la frente a Boca en el Santiago Bernabéu. El #ModoOso había llegado a su punto máximo.

La celebración que los hinchas del Millonario habían vuelto viral con fotos, videos, máscaras y todo tipo de merchandising era ahora parte del plantel, que aquel 30 de mayo de 2019 disfrutaba de una nueva consagración, la décima del ciclo de Marcelo Gallardo, luego de derrotar 3-0 a Athlético Paranaense con goles de Ignacio Fernández, Matías Suárez y, justamente, Pratto. Nadie podía imaginarse que, luego de aquel tanto para el 2-0 parcial, el Oso iniciaría una racha sin convertir que este martes llega a los 250 días.

Tras aquella final frente al equipo brasileño, en el que fue el último partido oficial del conjunto de Núñez en la temporada 2018/19, se supo que el delantero arrastraba desde hacía un mes una fisura en el hueso sacro de la espalda y que había preferido no frenar pese a los dolores, para poder estar a disposición de Marcelo Gallardo en el cierre del semestre. Una decisión que todavía hoy está pagando: por culpa de aquella lesión, Pratto no pudo realizar con normalidad la pretemporada de mitad del año pasado, nunca logró recuperar su mejor forma física y empezó a perder cada vez más terreno en la consideración de un entrenador al que no le importa el peso de los apellidos, sino los rendimientos.

Desde aquel duelos frente a Paranaense, el Oso disputó 24 partidos (13 por la Superliga, 7 por la Copa Libertadores y 4 por la Copa ) sin lograr anotar ni siquiera una vez. Un dato alarmante, que de todos modos se relativiza al considerar que, de todos esos encuentros, sólo en seis fue titular, en apenas uno estuvo en cancha durante los 90 minutos (derrota 1-0 frente a Talleres en el Monumental, el 25 de agosto de 2019) y en ninguno de los 17 restantes llegó a jugar siquiera media hora.

¿Cuál fue su nivel de participación en esos encuentros? Las estadísticas de Opta muestran que durante la sequía, el Oso intentó 28 remates, de los cuales sólo ocho fueron al arco: apenas uno cada tres encuentros. En este período de tiempo, en tanto, aportó solamente dos asistencias: una en el 6-1 contra Racing y otra en el 3-3 frente a , ambos encuentros de la actual Superliga.

A esta racha negativa hay que sumarle, además, el error que cometió sobre el cierre de la final de la Copa Libertadores del año pasado en la jugada que terminó en el empate transitorio de Flamengo. Una acción que, según confesó el propio jugador, todavía le trae dolores de cabeza: "Son momentos que intento no volver a mirarlos porque me hacen mal, me hacen daño. No está bueno. Estuve muy mal cuando llegué al hotel ese día, estuve llorando y la pasé muy mal", contó recientemente en diálogo con Perfil Bulos.

En la entrevista, Pratto también reveló qué fue lo que le dijo el Muñeco en el vestuario mismo del Monumental de Lima: "Vos le diste a la gente de River lo más importante de su historia. No tenés que reprocharte nada". Por eso, aunque el #ModoOso se haya apagado, los hinchas seguirán esperando para volver a gritar sus goles. Sin reproche alguno.