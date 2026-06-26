Se anuncian tres nuevos enfrentamientos en los dieciseisavos de final del Mundial

La FIFA ha confirmado tres nuevos emparejamientos para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras la segunda jornada de la fase de grupos.

En la primera jornada se fijó el duelo entre Sudáfrica (segunda del Grupo 1) y Canadá (segunda del Grupo 2), que se jugará el domingo por la tarde.

Tras la segunda jornada, el panorama de los dieciseisavos de final se ha definido con mayor claridad, y los nuevos enfrentamientos, según ha anunciado la FIFA, son los siguientes:

Brasil (primero del Grupo 3) vs. Japón (segundo del Grupo 6), el lunes por la tarde.

Países Bajos (primero del Grupo 6) frente a Marruecos (segundo del Grupo 3) la madrugada del martes.

Estados Unidos (primero del Grupo D) frente a Bosnia y Herzegovina (tercero del Grupo B) en la madrugada del jueves.

Once selecciones más ya están en la segunda ronda, pero aún desconocen a sus rivales, algo que se definirá en las próximas horas.

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