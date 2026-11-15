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Entre quienes se plantean cambiar de aires para recuperar el gol y la confianza y quienes, en cambio, han sorprendido a todos en esta primera parte de la temporada y ya despiertan el interés de varios equipos. Estamos solo en noviembre, pero, con el parón de selecciones de por medio, el mercado de delanteros centro ya se anima en la Serie A de cara a la ventana invernal. Entre los atacantes más cerca de salir, según los analistas de apuestas de Sisal y Snai, está Francesco Camarda, cuya salida del Milan se paga a 1,20. El delantero nacido en 2008 no está logrando hacerse un hueco en el Milan y una experiencia lejos de Milán podría ayudarlo a crecer. A 1,40 se paga, por su parte, la posible salida de Lorenzo Lucca del Nápoles: también en este caso hablamos de un delantero que no consigue tener minutos con regularidad y, sobre todo, recuperar su olfato goleador.

Y luego está el caso contrario de Gustavo Varela, el delantero portugués que está brillando con el Monza hasta el punto de haber despertado ya el interés de varios grandes clubes de cara a enero: en este caso, la salida del portugués se paga a 2,20. Por último, habrá que seguir también la situación de Gianluca Scamacca: todavía no ha surgido la chispa con Maurizio Sarri y la competencia de Nikola Krstovic es importante. Por tanto, no se descarta que el delantero de la selección italiana deje el Atalanta, una opción que se paga a 3,75.