«Se alimentaba de coco»... Un senador paraguayo insulta a Mbappé con comentarios racistas

Las declaraciones racistas de una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé, capitán de Francia, tras la eliminación de Paraguay en octavos del Mundial 2026 (1-0 el sábado en Filadelfia), han provocado una oleada de indignación.

Según medios paraguayos, la senadora lo insultó con expresiones racistas tras su gol de penalti, que clasificó a Francia para cuartos.

El encuentro, calificado por la prensa como un «momento decisivo» del Mundial 2026, no terminó con el pitido final. Mientras Francia celebraba su clasificación tras un partido irregular y polémico, la senadora descargó su ira contra Mbappé, acusándolo de «arrogancia» por no saludar al portero paraguayo Orlando Gil tras el encuentro.

Declaró: «Este engreído ni siquiera sabe escribir. En lugar de leche materna, tomó leche de coco, y los más cultos que ha conocido son los chimpancés. Deberías haberle hecho un gesto con el dedo corazón, Orlando Gil. Yo lo hago en el Senado y no pasa nada».

Además, lo llamó «camerunés colonizado que finge ser francés, quejica, recién rico, engreído y feo», y afirmó que «estuvo nervioso y aterrorizado todo el partido».

También criticó a los jugadores paraguayos por no agredir a Mbappé y afirmó: «Lo único que muchos critican es que no le dieran una buena bofetada al final del partido. Sin embargo, yo ni siquiera soy aficionada al fútbol».

Estas palabras llegan tras las declaraciones del legendario José Luis Chilavert, que había llamado a la selección francesa «el equipo africano».

El diario paraguayo «Última Hora» añadió que Mbappé mostró «un comportamiento arrogante y prepotente durante todo el partido», en un contexto de aumento del discurso racista en los medios locales tras la derrota.