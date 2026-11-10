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Mohamed Saeed
Traducido por

¡Se agrava la pesadilla de Zinedine Zidane con las lesiones! Aurelien Tchouameni sufre un nuevo contratiempo y Francia teme por el estado físico del centrocampista del Real Madrid

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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, afronta una creciente crisis de efectivos en Clairefontaine tras una nueva alarma por lesión de Aurelien Tchouameni. El pivote del Real Madrid no pudo completar el entrenamiento del martes, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico de la selección sobre su disponibilidad para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

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Una crisis de lesiones golpea Clairefontaine

El parón de selecciones se ha convertido rápidamente en un quebradero de cabeza para Zidane por el estado físico de sus jugadores mientras prepara los partidos cruciales contra Italia y Turquía. Tchouameni, futbolista del Real Madrid, es el último nombre destacado que se ha sometido a una evaluación médica tras no poder completar una sesión táctica en la concentración de la selección.

Según l'équipe, el futbolista de 26 años sufre una lesión en el pubis, un contratiempo frustrante para alguien a quien le ha costado mantener la regularidad tras una serie de problemas físicos durante el último año.

La posible ausencia de Tchouameni supondría un duro golpe para los planes de Zidane en el centro del campo. El centrocampista no juega con Francia desde la decepcionante derrota ante España en las semifinales de la Eurocopa y ya se perdió las convocatorias de septiembre y octubre porque Zidane consideraba que aún no se había recuperado por completo de un problema en el pie. Este nuevo contratiempo llega cuando el seleccionador busca estabilidad, pero ve cómo una incesante crisis de lesiones reduce sus efectivos en Clairefontaine durante este parón internacional.

Se acumulan las bajas en Francia

Tchouameni dista mucho de ser la única preocupación para los servicios médicos de Francia esta semana. La plantilla ya se ha visto debilitada por las bajas del defensa de la Juventus Pierre Kalulu y el delantero del Inter Marcus Thuram. Thuram, que llegó con grandes expectativas de liderar el ataque, tuvo que abandonar la concentración tras no superar unas molestias persistentes en el isquiotibial derecho sufridas con su club. Estas ausencias han obligado a Zidane a recurrir a la siguiente generación de talentos franceses antes de lo que quizá había previsto inicialmente para estos partidos.

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La situación del jugador del Real Madrid sigue siendo delicada y hay más pruebas programadas para determinar si puede continuar con el grupo. Zidane ya había actuado con cautela con el centrocampista y había afirmado que era preferible que permaneciera en Madrid durante anteriores convocatorias para garantizar que se recuperase por completo de sus problemas previos en los aductores. La recurrencia de estos problemas físicos preocupa cada vez más tanto al club como a la selección, según señaló L'Equipe tras el último incidente en el entrenamiento, que volvió a dejar al jugador apartado el martes por la tarde.

Zidane, obligado a adaptar sus planes tácticos

Con varios jugadores veteranos no disponibles, el cuerpo técnico francés se ve obligado a acelerar sus planes de transición. La pérdida de experiencia en el eje del equipo, desde la defensa hasta la posición de mediocentro defensivo, aumenta enormemente la presión sobre los integrantes disponibles para rendir ante rivales de élite. Francia tiene previsto viajar a Milán para enfrentarse a Italia el jueves antes de recibir a Turquía el domingo, lo que deja muy poco tiempo a Zidane para recomponer su once titular o transmitir nuevas instrucciones tácticas a los jugadores que entren como sustitutos.

Si los resultados de las pruebas médicas confirman que tendrá que estar un tiempo de baja, Tchouameni probablemente regresará a la capital española para recibir tratamiento especializado bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Para Zidane, la prioridad sigue siendo afrontar una complicada doble cita de la Liga de Naciones mientras gestiona una plantilla cada vez más mermada.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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