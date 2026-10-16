Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, se pronunció sobre las informaciones relativas a que el Consejo Superior de Deportes español estudia adoptar medidas contra él por sus declaraciones sobre el canal de televisión del Real Madrid, y aseguró que no cree que esa información sea cierta, además de pedir que se lean sus declaraciones completas antes de adoptar cualquier postura oficial.

Tebas declaró: "No me creo la noticia de que el Consejo Superior de Deportes estudie adoptar medidas por mis declaraciones. Si se confirma, espero que su investigación empiece por leer lo que escribí y por revisar algunas de mis declaraciones anteriores", en una postura que refleja su firmeza al defender la comparación que desató una ola de indignación en el club blanco.

Tebas se mantiene firme en su postura

El presidente de LaLiga había generado una amplia polémica después de comparar el estilo del canal de televisión del Real Madrid con los mecanismos de propaganda que empleó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, al considerar que el canal presenta constantemente al club como víctima, repite las quejas y alimenta las sospechas, seleccionando los hechos de forma que sirvan a su relato.

Tebas explicó, en un mensaje publicado en las redes sociales, que su comparación apunta a los métodos propagandísticos, y no a la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid, y señaló que esos métodos, según su descripción, se basan en la repetición sistemática, en presentar a los rivales como enemigos y en someter los hechos a un relato determinado.

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El Real Madrid pide su marcha

Las declaraciones provocaron la indignación de la directiva del Real Madrid, que exigió la dimisión inmediata de Tebas de sus cargos como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, y lo calificó de "auténtica lacra para el fútbol español".

El club consideró que comparar los métodos de su canal con los mecanismos de la propaganda nazi es algo grave e inaceptable, y subrayó que la aclaración de Tebas de que sus palabras no se refieren a la ideología nazi no atenúa la naturaleza ofensiva de las declaraciones, según su comunicado.

Tebas saca a la luz el asunto de la libertad de expresión

En defensa de su postura, Tebas citó unas declaraciones anteriores de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en las que dijo: "Podría haber ganado 14 títulos de Liga, pero el resto me los quitaron", unas declaraciones a las que siguió una queja de algunos árbitros.

Tebas se preguntó por los criterios empleados a la hora de valorar las declaraciones, y si hablar de que le han quitado títulos de Liga se trata como libertad de expresión, mientras que criticar métodos propagandísticos, descartando la comparación ideológica y sin señalar a la afición, puede derivar en una posible intervención oficial.

Insistió en la necesidad de aplicar los criterios de forma independiente y coherente, al afirmar: "La libertad de expresión no debería depender del nombre de quien habla".

Una nueva denuncia reclama el cese de Tebas

De forma paralela, la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Galán, anunció la presentación de una denuncia contra Tebas ante el Consejo Superior de Deportes español.

Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España «CENAFE», explicó que esta es la octava denuncia que presenta contra el presidente de LaLiga.

Galán reclamó al presidente del Consejo, Uribes, que remita las ocho denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte «TAD», mientras que la denuncia busca el cese de Tebas y que se le impida ocupar cualquier cargo deportivo.

Y mientras Tebas mantiene su exigencia de que sus declaraciones se examinen en su contexto completo, las presiones continúan tras la escalada del Real Madrid y la presentación de la nueva denuncia, a la espera de si el Consejo Superior de Deportes español adoptará medidas oficiales por iniciativa propia.